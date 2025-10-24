閱之海筆記／傀儡的野望：「末代皇帝」溥儀與滿洲國

▲滿洲國皇帝溥儀的肖像。(圖／公共版權照片)

作者／馬賽克

黎東方教授的重要著作《細說清朝》（上下冊）裡，開卷前幾頁都有皇帝和名臣的繡像或照片。在「末代皇帝」溥儀兒時照片的下方，圖說是這麼寫的：「三歲就做了皇帝，皇帝只做了三年。」嚴格來說，這段話並不完全正確。

1911年辛亥革命成功後，在袁世凱的逼迫下，隆裕太后於1912年2月12日頒旨公告宣統皇帝（溥儀）遜位。然而，1917年7月1日，張勳帶著「辮子軍」發動復辟，讓溥儀又當了12天的皇帝（後來張勳被段祺瑞擊退）。

▲3歲時的的溥儀（右）跟父親醇親王載灃、弟弟溥傑的合影。(圖／公共版權照片)

然後，又有了滿洲國約11年的「傀儡皇帝」生涯。不過，他住在紫禁城的日子，在1924年時就畫下了句點。當年，國民軍總司令馮玉祥發動「甲子政變」，把溥儀趕出紫禁城。溥儀後來被迫寓居天津日本租界。從這時候起，溥儀跟日本人開始有了接觸。

話說「九一八事變」後，時任代理東北邊防軍駐吉林副司令官的愛新覺羅氏宗室熙洽，趁著吉林省政府主席張作相不在吉林市之際，命令士兵打開城門，向關東軍投降。熙洽接著寫信邀請溥儀前往滿洲，復辟帝國，「救民於水火」。在日本人支持下，先擁有滿洲，再圖關內。同時，以熙洽為首的前清貴族向日本提出把溥儀接到滿洲，建立君主制國家的建議。

▲溥儀和婉容(中)在天津租界內張園寓居時的留影。(圖／公共版權照片)

關東軍亦有志一同，認定溥儀是合適的滿洲國元首人選。這時候，大特務頭子出來了。時任日本駐天津特務機關長的土肥原賢二，在1931年11月8日發動「天津事變」：在日軍砲火支援下，出動1000多人分三路從天津日租界突襲河北省政府及公安局，造成城內交通中斷、商鋪關門、難民逃竄。

土肥原趁亂將溥儀從日租界的住所秘密帶出，途經營口、旅順，最後到達撫順。接著再由川島芳子出馬，將溥儀的妻子婉容接出來。1932年2月16日，關東軍司令官本庄繁找來熙洽、張景惠等人召開「東北政務會議」，決定迎接溥儀成為滿洲國執政；板垣征四郎任奉天特務機關長，為滿洲國軍政部最高顧問。他們在2月18日發布《滿洲國獨立宣言》，宣布滿蒙地區獨立。

▲擔任滿洲國軍政部最高顧問的板垣征四郎。(圖／公共版權照片)

2月23日，板垣在撫順跟溥儀會面，告知他將出任「滿洲國執政」，溥儀迫於無奈只好接受。3月1日，政府發布《建國宣言》，宣布滿洲國成立，首都定為長春（後改名新京），領土包括遼寧、吉林和黑龍江3省全境、以及內蒙古東部、河北承德。

到了1934年，滿洲國改為君主立憲制，溥儀終於如願成為「滿洲國皇帝」，年號「康德」。但溥儀很快就發現：儘管名義上是皇帝，實際上主要權力和重大決定都是掌握在日本關東軍之手。他就像是一只傀儡風箏，拚命地想自由高飛，實際上命運卻一直操縱在牽線者手裡。