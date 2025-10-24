　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

閱之海筆記／傀儡的野望：「末代皇帝」溥儀與滿洲國

▲滿洲國皇帝溥儀。（圖／公共版權照片)

▲滿洲國皇帝溥儀的肖像。(圖／公共版權照片)

作者／馬賽克

黎東方教授的重要著作《細說清朝》（上下冊）裡，開卷前幾頁都有皇帝和名臣的繡像或照片。在「末代皇帝」溥儀兒時照片的下方，圖說是這麼寫的：「三歲就做了皇帝，皇帝只做了三年。」嚴格來說，這段話並不完全正確。

1911年辛亥革命成功後，在袁世凱的逼迫下，隆裕太后於1912年2月12日頒旨公告宣統皇帝（溥儀）遜位。然而，1917年7月1日，張勳帶著「辮子軍」發動復辟，讓溥儀又當了12天的皇帝（後來張勳被段祺瑞擊退）。

3歲的溥儀（右）站在父親醇親王載灃和弟弟溥傑身邊。（圖／公共權照片）

3歲時的的溥儀（右）跟父親醇親王載灃、弟弟溥傑的合影。(圖／公共版權照片)

然後，又有了滿洲國約11年的「傀儡皇帝」生涯。不過，他住在紫禁城的日子，在1924年時就畫下了句點。當年，國民軍總司令馮玉祥發動「甲子政變」，把溥儀趕出紫禁城。溥儀後來被迫寓居天津日本租界。從這時候起，溥儀跟日本人開始有了接觸。

話說「九一八事變」後，時任代理東北邊防軍駐吉林副司令官的愛新覺羅氏宗室熙洽，趁著吉林省政府主席張作相不在吉林市之際，命令士兵打開城門，向關東軍投降。熙洽接著寫信邀請溥儀前往滿洲，復辟帝國，「救民於水火」。在日本人支持下，先擁有滿洲，再圖關內。同時，以熙洽為首的前清貴族向日本提出把溥儀接到滿洲，建立君主制國家的建議。

▲溥儀和婉容在天津租界內張園寓居。（圖／公共版權照片）

溥儀和婉容(中)在天津租界內張園寓居時的留影。(圖／公共版權照片)

關東軍亦有志一同，認定溥儀是合適的滿洲國元首人選。這時候，大特務頭子出來了。時任日本駐天津特務機關長的土肥原賢二，在1931年11月8日發動「天津事變」：在日軍砲火支援下，出動1000多人分三路從天津日租界突襲河北省政府及公安局，造成城內交通中斷、商鋪關門、難民逃竄。

土肥原趁亂將溥儀從日租界的住所秘密帶出，途經營口、旅順，最後到達撫順。接著再由川島芳子出馬，將溥儀的妻子婉容接出來。1932年2月16日，關東軍司令官本庄繁找來熙洽、張景惠等人召開「東北政務會議」，決定迎接溥儀成為滿洲國執政；板垣征四郎任奉天特務機關長，為滿洲國軍政部最高顧問。他們在2月18日發布《滿洲國獨立宣言》，宣布滿蒙地區獨立。

▲板垣征四郎。（圖／公共版權照片）

擔任滿洲國軍政部最高顧問的板垣征四郎。(圖／公共版權照片)

2月23日，板垣在撫順跟溥儀會面，告知他將出任「滿洲國執政」，溥儀迫於無奈只好接受。3月1日，政府發布《建國宣言》，宣布滿洲國成立，首都定為長春（後改名新京），領土包括遼寧、吉林和黑龍江3省全境、以及內蒙古東部、河北承德。

到了1934年，滿洲國改為君主立憲制，溥儀終於如願成為「滿洲國皇帝」，年號「康德」。但溥儀很快就發現：儘管名義上是皇帝，實際上主要權力和重大決定都是掌握在日本關東軍之手。他就像是一只傀儡風箏，拚命地想自由高飛，實際上命運卻一直操縱在牽線者手裡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官愛上「新婚女法助理」還互傳裸照　律師夫提告曝超心痛過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

閱之海筆記／趙四風流朱五狂：九一八事變的緋聞艷事

閱之海筆記／《風林火山》：從武田信玄到井上靖的變陣

閱之海筆記／鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

閱之海筆記／魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

閱之海筆記／滿洲國之花：女間諜川島芳子的失身之謎

大谷翔平談「先發投手責任」：就算狀況不佳也要投　仍飆163火球

閱之海筆記／漢奸之謎！抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

閱之海筆記／恥辱之街？日本「赤線地帶」的賣春風景

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

閱之海筆記／傀儡的野望：「末代皇帝」溥儀與滿洲國

愛快羅密歐「中型休旅＆跑房車將延長生產」！新世代保留燃油動力

普發1萬元「5種領取方式」　何時拿錢一次看

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

廚餘被質疑是非洲豬瘟破口？卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

閱之海筆記／傀儡的野望：「末代皇帝」溥儀與滿洲國

男殺女友藏陽台7年！妻同住1年「沒發現屍體」　欠房租才曝光

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」

名家熱門新聞

傀儡的野望：末代皇帝溥儀與滿洲國

伊藤詩織性侵案與日本之「恥」

北韓從軍身高下限降為142公分

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

亮晶晶／悲慘世界來不及說的事3

夢到貓咪代表什麼意思呢？

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

菊花與劍？充滿矛盾的日本性文化

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍

萌萌丁字褲　日女高中生解放裙底

鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

7道超下飯的絞肉料理

更多熱門

相關新聞

趙四風流朱五狂：九一八的緋聞艷事

趙四風流朱五狂：九一八的緋聞艷事

這兩首仿李商隱《北齊》的七言絕句，點名了三個女人。趙四即後來陪伴張學良大半生的名媛趙一荻。朱五是張學良秘書的夫人朱湄筠；父親是曾任北洋政府交通總長的朱啟鈐、人稱「朱五小姐」，也是當時名媛。胡蝶是當時紅極一時的明星。該詩旨在影射張學良縱情聲色，宣布「不抵抗主義」，坐視東北三省淪陷。

風林火山：武田信玄到井上靖的變陣

風林火山：武田信玄到井上靖的變陣

鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

關東軍大進擊：前進滿蒙！

關東軍大進擊：前進滿蒙！

魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

關鍵字：

溥儀滿洲國.關東軍九一八事變板垣征四郎閱之海筆記

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

1日4震中部人想起921　縣府發文

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻疑受困葬身火海

客運畫面曝！司機吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面