【廣編】艾萬霖生技發表「ExoNoa諾亞人類外泌體保養品系列」　攜手金鐘影后天心開啟抗老保養新紀元

▲▼艾萬霖生技,外泌體保養品,天心。（圖／艾萬霖生技提供）

▲艾萬霖生技發表「ExoNoa諾亞人類外泌體保養品系列」。

圖、文／艾萬霖生技提供

台灣外泌體生技領導品牌艾萬霖生技（Exo-One Bio ），隆重推出旗下全新保養系列「ExoNoa諾亞人類外泌體保養品系列」，並由金鐘影后天心擔任品牌代言人，以「Reset Your Age」為主題，詮釋肌膚由內而外的重生力量。

艾萬霖將時下討論度最高的黑科技外泌體再生科技，以人類外泌體主導全新配方，讓「抗老」不再是遙不可及的醫學研究，天心分享自身保養心得時表示：「保養不只是讓自己變美，而是維持健康與自信的過程，艾萬霖生技的『ExoNoa諾亞人類外泌體保養品系列』，讓我每天都能感受到肌膚的再生活力，持續不間斷地『Reset Your Age』。」

此次發表的ExoNoa諾亞人類外泌體系列產品，涵蓋臉部與頭皮雙重保養領域，搭配多重高效成分，精準滲透肌膚或頭皮底層，讓成分「送達目的地」，實現從根源修復豐盈的效果，也進一步讓消費者體驗真正的外泌體。

根據艾萬霖生技的實驗數據顯示，外泌體能促進修復因子生成，被肌膚迅速吸收；實際使用者回饋顯示，於使用2至4週後即可感受到膚質改善、髮絲豐盈，ExoNoa保養品系列即日起正式進駐昇恆昌免稅通路，推出多項獨家優惠組合。

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

艾萬霖生技外泌體保養品天心

