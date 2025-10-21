台壽內鬼揪台積電同窗詐2389萬　他上酒店抱妹豪砸1328萬下場曝

▲台灣人壽保險公司前理賠專員楊亞儒熟知公司內部「20分鐘快速理賠給付作業」，竟勾結5名同窗保戶詐保243次 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士檢民生組主任檢察官葉耀群偵破台灣人壽保險股份有限公司「同窗詐保案」，前理賠專員楊亞儒與5名同窗合謀偽造骨折、裂牙傷情，1年內詐領2389萬元，還將款項花在酒店消費。6人遭起訴後，士院今（21）日判楊有期徒刑4年，其餘5人各判2年、緩刑5年，併科罰金18萬至30萬元。

檢察官抽絲撥繭調查，33歲楊男任職理賠專員期間，熟知「20分鐘快速理賠」制度鬆散，自2023年起找來5名高中同學，以虛構骨折、裂牙等傷情偽造醫療文件向保險公司申請理賠。由於他同時負責理賠經辦與審核，甚至冒用主管權限自行核准，導致申請一路暢行無阻。

共犯的申請頻率誇張到形同「提款機」，陳姓男子「骨折」85次，詐領526萬餘元；陸姓男子申請55次，詐領563萬餘元；康姓男子27次、詐領316萬餘元；白姓女子22次、詐領280萬餘元；林姓台積電工程師則以裂齒、車禍自摔骨折等理由詐領702萬餘元，是金額最高者。楊亞儒則從中抽取比例分贓，部分資金更用於酒店豪奢消費。

楊男坦承，因財務壓力而動起歪腦筋，並以「幫助朋友度過家屬重病難關」自我合理化長期詐保行為。但實際上，他在取得不法所得後揮霍無度，頻繁出入酒店，單一酒店消費金額高達1328萬元，完全罔顧理賠員的職業倫理。其餘5名共犯明知詐保行為侵害的是整體保險共同團體的權益，仍共同參與犯行。

士檢認為，楊長期利用職務漏洞，造成理賠制度形同虛設，涉案金額龐大且情節重大，依「3人以上共同詐欺取財」及「行使業務登載不實準文書」罪提起公訴，並請求法院從重量刑。

士院審理後認定犯行明確，今判楊亞儒4年徒刑，其餘5人各判2年徒刑、緩刑5年，並科罰金18萬至30萬元，全案可上訴。

台灣人壽也派員出席今宣判，對於判決結果則表示會回去與長官討論，再決定是否提起上訴。

然而，台灣人壽內控問題早已浮上檯面，螺絲可說「鬆爆」。金管會今年2月就因該案理賠審核、請款與會計作業漏洞，依《保險法》第171條之1第4項重罰720萬元，9月再因資安與管理缺失開罰370萬元，2張罰單總額突破千萬元。