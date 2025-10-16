缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」　勞動部：三原則研擬中

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

行政院長卓榮泰今（16）日表示，政府將於短時間內提出「全國勞動力總檢討」新政策，未來移工引進的速度、數量及方式都將與過去不同，期能更廣泛滿足產業與家庭端的人力需求。卓榮泰強調，此次總檢討是政府面對缺工問題的重大政策調整，相關方案已進入最後確認階段，將在近期對外正式宣布。

卓榮泰下午接見中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲一行人，坦言目前企業普遍面臨土地取得、淨零轉型及勞動人力三大挑戰。為此，政府將持續盤點工業區土地、加速釋出可用空間，並推動中小企業數位與淨零「雙軸轉型」，透過人力培訓與技術服務團協助業者應對轉型壓力。

針對勞動力短缺，卓榮泰指出，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，預計在短期內公布新方案。原本計畫更早提出，但因7月起連遭颱風影響而延宕。他並透露，新政策將從國內家庭與產業界的實際需求出發，重新調整引進外籍移工的配額與機制，讓移工制度「更有效率、更貼近現況」。

目前全台移工人數已達85萬4002人。對於新政策方向，勞動部晚間回應，將秉持三大原則研擬：一是避免影響本國勞工就業並提升勞動條件；二是確保產業擁有穩定勞動力、協助雇主留才；三是提升政府角色，加強保障移工權益，並承諾將盡快向社會大眾報告。

卓榮泰最後表示，缺工已成全國性問題，政府將透過土地釋放、轉型輔導與勞動力檢討三管齊下，協助企業強化競爭力，同時平衡勞動市場與產業發展，讓台灣經濟在轉型中持續前進。