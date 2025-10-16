　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」　勞動部：三原則研擬中

▲▼針對花蓮立委傅崑萁連日就光復鄉水災就謮問題與中央槓上，行政院長卓榮泰14日赴立院接受施政總質詢時表示，中央拼命救災而傅崑萁卻只會把責任往上推，只是在為自己做垂直避難。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

行政院長卓榮泰今（16）日表示，政府將於短時間內提出「全國勞動力總檢討」新政策，未來移工引進的速度、數量及方式都將與過去不同，期能更廣泛滿足產業與家庭端的人力需求。卓榮泰強調，此次總檢討是政府面對缺工問題的重大政策調整，相關方案已進入最後確認階段，將在近期對外正式宣布。

卓榮泰下午接見中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲一行人，坦言目前企業普遍面臨土地取得、淨零轉型及勞動人力三大挑戰。為此，政府將持續盤點工業區土地、加速釋出可用空間，並推動中小企業數位與淨零「雙軸轉型」，透過人力培訓與技術服務團協助業者應對轉型壓力。

針對勞動力短缺，卓榮泰指出，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，預計在短期內公布新方案。原本計畫更早提出，但因7月起連遭颱風影響而延宕。他並透露，新政策將從國內家庭與產業界的實際需求出發，重新調整引進外籍移工的配額與機制，讓移工制度「更有效率、更貼近現況」。

目前全台移工人數已達85萬4002人。對於新政策方向，勞動部晚間回應，將秉持三大原則研擬：一是避免影響本國勞工就業並提升勞動條件；二是確保產業擁有穩定勞動力、協助雇主留才；三是提升政府角色，加強保障移工權益，並承諾將盡快向社會大眾報告。

卓榮泰最後表示，缺工已成全國性問題，政府將透過土地釋放、轉型輔導與勞動力檢討三管齊下，協助企業強化競爭力，同時平衡勞動市場與產業發展，讓台灣經濟在轉型中持續前進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快30歲才知道！耳鼻喉科「看診1項目」　過來人：有重生感
缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」
MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖
全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈
打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生
日本傳奇製作人過世　遺言致歉粉絲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」　勞動部：三原則研擬中

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

快訊／高雄三民區公所遭爆要基層「交出臉書帳號」　區長遭拔官

內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位　潛水人也可防誤入航道

高雄市府遭爆要基層「交出臉書帳號」列冊管理　公務員全炸鍋

澄清從未提名馬治薇　民眾黨批：民進黨公然造謠實在可悲

曝警消《深夜危勞津貼》六都態度　警政署：台中市還研議中

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」　勞動部：三原則研擬中

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

快訊／高雄三民區公所遭爆要基層「交出臉書帳號」　區長遭拔官

內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位　潛水人也可防誤入航道

高雄市府遭爆要基層「交出臉書帳號」列冊管理　公務員全炸鍋

澄清從未提名馬治薇　民眾黨批：民進黨公然造謠實在可悲

曝警消《深夜危勞津貼》六都態度　警政署：台中市還研議中

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」　勞動部：三原則研擬中

貝魯琪退讓！瑟麗絲戴《拿坡里的美麗傳說》　榮獲「義大利奧斯卡」搖身新女神

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

大巨蛋秀泰影城搶先開箱！7座特殊影廳創全台之最　一日限定半價體驗

雀巢計畫全球裁1.6萬人　股價飆漲7.6％

OPPO旗艦機Find X9系列登場　天璣9500+2億哈蘇長焦對尬vivo

李千娜婚紗照曝光！舞台劇搶先曝光婚禮場景　「笑容縫隙埋下了壓抑」

百萬網紅魚乾「開箱翻轉布丁」　試吃曝甜度1.5倍：不會再買！

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

政治熱門新聞

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

快訊／蔡英文頭髮換粉紅色！　「感覺不是很適合我？」

高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

普發1萬闖關成功在望！立院協商保留8案

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

謝幸恩重創百年聲譽！中央社懲處出爐　4主管、高層都遭殃

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

「我壓力也很大！」韓國瑜宣告總預算復議案暫緩　要朝野再溝通

更多熱門

相關新聞

普發1萬還沒領就被騙！2人慘損56萬

普發1萬還沒領就被騙！2人慘損56萬

立法院明（17）日將處理攸關全民普發現金1萬元的「韌性特別預算案」，財政部預計最快11月上旬起發放。不過，錢還沒發，詐騙已經先出現！刑事局表示，目前已接獲2起與普發現金相關詐騙案件，總損失金額高達56萬元，呼籲民眾務必認明「.gov」官方網站，不要隨意點擊簡訊連結或填寫個資。

饗 A Joy榮登《500盤》雙盤肯定

饗 A Joy榮登《500盤》雙盤肯定

輝達免驚！　經長鬆口「類T17、T18」備案用地已有幾個選項

輝達免驚！　經長鬆口「類T17、T18」備案用地已有幾個選項

「風神」來襲！政府啟動防颱大作戰

「風神」來襲！政府啟動防颱大作戰

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

關鍵字：

政府勞動力移工轉型台灣

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面