獨／新婚人妻外遇年輕法官互傳裸照！冷嗆律師夫「從沒愛過你」

▲北部1名律師指控與妻子結婚4月，對方用交友軟體劈腿男法官。（示意圖／pakutaso）

突發中心／台北報導

婚姻不到半年就崩毀！北部一名律師與法院助理新婚不久，卻發現妻子與現任法官過從甚密，兩人不僅互傳裸露不雅照，還多次夜宿出遊。丈夫心碎提告離婚並求償100萬元。士林地方法院審理後認定外遇事實明確，判准離婚，並命妻子賠償精神慰撫金20萬元。此外，律師丈夫也另對該名法官提起侵害配偶權之訴，目前仍在民事庭審理中。

據悉，該對年輕夫妻於2024年7月7日登記結婚，卻在婚後短短4個月內破裂。妻子在同年11月至12月間，與1名現任法官多次密會，2人不僅親吻、擁抱、夜宿外出，甚至互傳裸露性隱私不雅照片。

律師丈夫起初毫不知情，直到某日發現妻子手機中出現異常影像與對話紀錄，才揭開外遇真相。當他質問時，妻子坦承外遇，甚至冷冷地說：「我從來沒有愛過你。」

律師丈夫難過指出，妻子婚後即透過交友軟體結識該名法官，2人迅速發展親密關係，對婚姻造成無法彌補的傷害。他強調，自己對這段婚姻投入深厚感情與龐大金錢，包含婚禮金飾、鑽戒、婚紗、主持、攝影、錄影、化妝、場地佈置與車輛租借等費用，總額逾百萬元；蜜月赴歐洲更砸下22萬元購買名牌包送給妻子。

他認為妻子根本「一邊享受婚姻榮華、一邊背著他偷情」，甚至在被揭穿後毫無悔意，冷冷說「從沒愛過他」；自己遭受重大情感與財產損害，因此依法請求離婚並求償100萬元損害賠償（含財產與非財產損害）。

開庭時，妻子當庭承認外遇事實，並同意離婚。她辯稱，丈夫在婚後要求她回家做家事，對她與友人交往多所干涉，導致夫妻溝通不良、關係緊繃，「婚姻早就有問題」，並非全由她造成。

她並否認丈夫所主張的財產損害，強調婚禮與蜜月開銷屬婚姻生活正常支出，「沒有證據證明他真的因此受損」，僅同意負擔精神慰撫金。

家事法庭審理後認為，妻子婚後短時間即與他人發展親密關係，外遇行為明確，已造成婚姻破裂，應准予離婚。

至於，婚禮、蜜月與日常資助屬婚姻生活常見開銷，與離婚之間沒有直接因果關係，財產損害部分不予採認。但考量妻子外遇對原告造成重大精神痛苦，依民法第1056條判決，被告應賠償精神慰撫金20萬元，並自離婚判決確定翌日起至清償日止，按年息5%計息。

另外，女方外遇對象（現任法官）2024年10月即知悉她已婚，仍與其發生性行為並持續交往。律師丈夫除本案外，已另對該名法官提起侵害配偶權損害賠償訴訟，目前該案仍在本院民事庭審理中。