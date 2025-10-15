　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

▲▼台南汽修廠火警。（圖／翻攝記者爆料網）

▲台南汽修廠火警。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台南市仁德區大同路三段今（15日）凌晨發生一起工廠火災，起火地點為一間汽車修護廠。火勢迅速蔓延至相鄰的三間鐵皮建築，濃煙直衝天際，場面驚人。一名70歲老翁一度受困屋內，所幸被消防隊員緊急救出，送醫後意識清楚，身體無明顯外傷。

事發於凌晨2時左右，汽修廠突然冒出大量黑煙，並引燃旁邊的違建樣品屋及團購店二樓，造成三間鐵皮屋全部陷入火海。消防局接獲報案後，迅速派遣多支分隊趕赴現場。由於火勢蔓延速度驚人，消防人員陸續增援，最終共動員29台消防車及63名人員進行救援。

▲▼台南汽修廠火警。（圖／翻攝記者爆料網）

據了解，老翁被困在其中一間著火的鐵皮屋內，吸入濃煙後出現血壓升高情況，消防隊員迅速架梯展開救援，成功將他救出並送往成大醫院治療。該名男子意識清醒，幸無明顯外傷。目前火災現場已由消防單位控制住，但損失情況仍待進一步統計。

另外，緊鄰的團購倉庫因堆放大量易燃物品，使得二樓被火焰全面吞噬，裡頭的商品幾乎全毀，業者損失恐相當慘重。初步研判，火災可能因汽修廠內部起火引起，詳細原因仍需進一步調查。消防局已全力投入後續處理，並提醒民眾注意用火安全，避免類似意外再度發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆
館長嗆斬首今應訊！問：若被羈押你開心嗎　網友刷一排打臉
柬埔寨詐騙「台灣9公司」被制裁　名單曝光全在大安區
快訊／國1南向林口段追撞　紫爆回堵3公里
小S隔7個月現身！　女兒Lily疑似高帥男友曝光
準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高金素梅侄涉「圖利財團」吞噬原鄉地　恐重演花蓮堰塞湖慘劇

高金素梅姪爆圖利財團　「變更河川線」蓋飯店

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

館長嗆斬首今應訊！問：若被羈押你開心嗎　網友刷一排打臉

台南晚間自撞！貨車「車頭凹陷」整輛變廢鐵　2人緊急送醫

竹北幼兒園傳1歲半女童溺斃！墜落20cm深生態池　老師事後才發現

北車驚傳公然性侵！通緝犯拖醉女「牆邊施暴10分鐘」...無人制止

台北車站大廳「男拖女」當眾性侵　路人驚悚目睹

央廣工程師攻擊自家資安系統！父親是連鎖電腦公司前董座

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

猝逝長榮空姐火化

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

高金素梅侄涉「圖利財團」吞噬原鄉地　恐重演花蓮堰塞湖慘劇

高金素梅姪爆圖利財團　「變更河川線」蓋飯店

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

館長嗆斬首今應訊！問：若被羈押你開心嗎　網友刷一排打臉

台南晚間自撞！貨車「車頭凹陷」整輛變廢鐵　2人緊急送醫

竹北幼兒園傳1歲半女童溺斃！墜落20cm深生態池　老師事後才發現

北車驚傳公然性侵！通緝犯拖醉女「牆邊施暴10分鐘」...無人制止

台北車站大廳「男拖女」當眾性侵　路人驚悚目睹

央廣工程師攻擊自家資安系統！父親是連鎖電腦公司前董座

台灣愛快羅密歐將導入「首款電動小休旅」！售價230萬曝光　410公里續航

IMF最新報告　台灣2025成長率上調至3.7%

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

陳零九逃兵神隱5月預告復出！宣布：故事會繼續　新歌歌詞藏懺悔心聲

台灣進口「Nissan油電Kicks」完售下架！等日本大改款發表再回歸

互抽47鞭→熱吻37秒！陳哲遠虐戀李沁　親完「秒搜影片」害羞了

10月15日星座運勢／天秤桃花貴人運雙旺　射手感情工作效率全面提升

柬埔寨詐騙「台灣9公司」被制裁　名單曝光全在大安區

快訊／國1南向林口段追撞　紫爆回堵3公里

秀智、金宣虎新劇疑受《暴風圈》辱華影響！　上海拍攝遭喊卡

行雲流水 #直直衝 闖紅燈行徑原PO直呼﹔根本母子

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

新婚妻出軌小王「互傳裸照」被抓

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

台南晚間自撞！貨車「車頭凹陷」整輛變廢鐵

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨　4男女互推全羈押

21歲男「護妻」撂人扁攤商！被捕後離婚了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面