快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

▲台南汽修廠火警。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台南市仁德區大同路三段今（15日）凌晨發生一起工廠火災，起火地點為一間汽車修護廠。火勢迅速蔓延至相鄰的三間鐵皮建築，濃煙直衝天際，場面驚人。一名70歲老翁一度受困屋內，所幸被消防隊員緊急救出，送醫後意識清楚，身體無明顯外傷。

事發於凌晨2時左右，汽修廠突然冒出大量黑煙，並引燃旁邊的違建樣品屋及團購店二樓，造成三間鐵皮屋全部陷入火海。消防局接獲報案後，迅速派遣多支分隊趕赴現場。由於火勢蔓延速度驚人，消防人員陸續增援，最終共動員29台消防車及63名人員進行救援。

據了解，老翁被困在其中一間著火的鐵皮屋內，吸入濃煙後出現血壓升高情況，消防隊員迅速架梯展開救援，成功將他救出並送往成大醫院治療。該名男子意識清醒，幸無明顯外傷。目前火災現場已由消防單位控制住，但損失情況仍待進一步統計。

另外，緊鄰的團購倉庫因堆放大量易燃物品，使得二樓被火焰全面吞噬，裡頭的商品幾乎全毀，業者損失恐相當慘重。初步研判，火災可能因汽修廠內部起火引起，詳細原因仍需進一步調查。消防局已全力投入後續處理，並提醒民眾注意用火安全，避免類似意外再度發生。