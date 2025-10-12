有4間房可以養老！她曝「不看媳婦臉色」：奢侈浪費都我們本事

▲原PO認為媳婦雙標，兒子想回家跟父母吃個飯，都要看媳婦臉色。（示意圖／Pexels）

婆媳問題自古難解！一名婆婆表示，兒子結婚她都沒干涉，也沒有討孝親費，所以她出國或過奢侈生活，都是自己的本事，有4間房可以養老，但兒子想回家吃飯，卻要看媳婦臉色，她批，「不要只說公婆都雙標，媳婦妳自己就沒雙標嗎？」

該名婆婆在臉書《靠北婚姻》發文，表示媳婦嫁給的是她含辛茹苦養大的兒子，「妳的父母如何養大妳，我們比照辦理，甚至沒讓兒子過得比妳差。妳的父母很辛苦，我亦如同是。我們走的過程是一樣的！」原PO直言，「是你們自己決定結婚，攜手過日子。從頭到尾我們都沒有參與你們決定的過程！婚後生活也是你們自己經營，我們也不干涉。包括孝親費我們都沒敢申請！」

原PO表示，如果她兒子有出息，那是媳婦會教，但如果他沒出息，只能怪媳婦眼瞎，不要怪他們，她直呼，「我們已經盡力養育成人！並供他念完大學。責任已了，你們生兒育女之後的生活，富裕或拮据都不是我們造成的。畢竟我們不曾讓兒子替我們花費一毛一厘。我們出國、或過得奢侈浪費，都是我們的本事！妳看不過眼可以不要看！」

原PO指出，兩老可以慢慢花財產，如果花完還有4間房子可以慢慢賣，不要以為兒子是獨生子，她就不會把錢捐給愛心機構，「妳若想分一杯羹，我們也會不吝分享，重點不要讓公婆覺得，妳的父母是父母，我兒子想回家蹭個飯，還得看妳臉色，不要只說公婆都雙標，媳婦妳自己就沒雙標嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛留言「我覺得這個婆婆說的很好」、「現在流行不想要養老人，又想要分財產」、「自己存錢養老比較實在，現在倚靠誰都不可靠自己有錢花最重要」、「總算看到正常一點的公婆了」。

