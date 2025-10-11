　
社會 社會焦點 保障人權

嚇壞女粉！「潮派鹿港」音樂祭突見「露鳥俠」　警壓制逮人

▲彰化鹿港音樂祭驚見露鳥俠遭警壓制。（圖／民眾提供）

▲彰化鹿港音樂祭驚見露鳥俠遭警壓制。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2025台灣設計展正在彰化熱烈展開，沒想到今晚（11日）在鹿港體育場舉辦的「潮派鹿港音樂祭」竟發生令人震驚的插曲。正當上萬樂迷沉浸在盧廣仲、玖壹壹等歌手帶來的音樂盛宴時，一名30多歲男子竟在人群中公然裸露晃鳥，嚇壞現場觀眾。

今晚6點30分左右，鹿港體育場主舞台前擠滿了跟著音樂節奏搖擺的樂迷。正當全場氣氛高漲之際，一名30歲男子突然扯開褲襠當眾「露鳥」，身旁的女性觀眾見狀驚聲尖叫，現場一陣騷動。

幸好在附近巡邏的鹿港警分局機動派出所員警立即反應，迅速衝入人群將該名男子壓制在地，並以現行犯身分帶回派出所偵辦。警方表示，全案將依妨害風化罪嫌移送法辦。

▲彰化鹿港音樂祭驚見露鳥俠遭警壓制。（圖／民眾提供）

▲彰化鹿港音樂祭驚見露鳥俠遭警壓制。（圖／民眾提供）

「真的太噁心了！完全沒想到來看演唱會會遇到這種事。」現場一名不願具名的女觀眾表示，當時大家正開心跟著音樂跳舞，突然看到旁邊有男子裸露下體，嚇得趕緊躲開。許多觀眾都對這起事件感到震驚與不滿，認為這樣的行為不僅違法，更破壞了大家欣賞音樂的興致。

2025台灣設計展自雙十連假開幕以來，三大展區加上鹿港古城魅力，已吸引超過44萬參觀人次。面對爆滿人潮，不少民眾反映接駁車不足，縣府團隊已緊急協調客運業者加派車輛，並加強調度作業，減少遊客等候時間。

王惠美縣長特別推薦民眾下載「彰化行」APP，內有完整的交通資訊與接駁車路線，呼籲民眾善用大眾運輸工具，避免塞車困擾。同時也建議假日前往的開車民眾，可先將車輛停放在各接駁站停車場，再轉乘接駁專車前往展區。

本週末（10/11-12）在鹿港體育場舉辦的「潮派鹿港音樂祭」預計將吸引全台樂迷前來朝聖。接續下週末（10/18-19），音樂熱潮將移師至彰化八卦山大佛前開唱，預計兩天將吸引超過50萬人次。

縣府交通處提醒民眾，由於參與人數眾多，務必利用接駁專車前往會場。警方也強調，將加強各活動會場的巡邏密度，確保類似今晚的脫序行為不再發生，讓所有遊客都能安心享受彰化設計展與音樂祭的豐富內容。

2025台灣設計展將持續至10月底，縣府保證將持續優化各項服務與維安措施，讓每位遊客都能擁有安全、愉快的參觀體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6台女同時熱戀「凱威」　慘被騙走6000萬！
快訊／國慶連假雲林「送肉粽」！路線曝光
快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕聲押
意外登入李玟帳號！「私訊惹網淚崩」
宋嘉翔開轟再敲再見安！　猿保生機
國慶日訂位爆滿「客人全放鳥」！闆娘心痛：你們忍心嗎？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

