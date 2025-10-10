　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高嘉瑜翻唱〈沒出息〉飆高音！20秒影片曝　全場驚：歌藝進步了

▲▼ 。（圖／翻攝自高嘉瑜FB）

▲高嘉瑜翻唱〈沒出息〉。（圖／翻攝自高嘉瑜FB）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委王世堅以敢言敢批、情緒激昂著稱，最近有中國網友將他質詢片段剪成歌曲〈沒出息〉爆紅，王世堅本人都點頭說有料。熱愛唱歌的前立委高嘉瑜也COVER一小段，可惜走音了，她笑喊「比〈煎熬〉、〈隱形的翅膀〉還要難唱」，不過大批網友卻讚，「唱得很好聽，有進步喔！」

高嘉瑜在粉專發文，翻唱一小段最近爆紅的〈沒出息〉，跟上這波熱潮，唱到最後一句還飆高音，可惜走音了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她笑喊，「我沒出息的，唱了堅哥的爆紅神曲，不得不承認，真的走音了」，沒想到這首歌比〈煎熬〉、〈隱形的翅膀〉還要難唱，尤其最後兩句特別難。她也透露，王世堅聽過之後稱讚「連走音都好聽。」

短短20秒的影片掀起熱論，許多網友大讚歌藝進步了，「有進步喔，聲音更穩了」、「這是妳唱最好的歌曲，拍手」、「這個只有堅哥唱得了，但你也唱得不錯」、「走音是正常的」、「這首歌是妳唱過的歌最好聽的一首」、「果然最後還是沒有讓我失望」。

這首名為〈沒出息〉的歌曲由中國網友剪輯製作，旋律激昂，歌詞取材自王世堅早年在議場上針對時任台北市長柯文哲的激烈發言，包括「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息！」等語。

創作者更搭配王世堅拍桌、甩頭等經典畫面，使歌曲畫面與情緒相互呼應，瞬間在網路上掀起熱烈迴響。歌曲爆紅後，抖音上甚至出現專為王世堅設立的粉絲帳號，短時間內吸引上萬人追蹤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／諾貝爾和平獎出爐！
20歲妹哭哭！　生日蛋糕竟被路人端走吃光
快訊／撞死闆娘BMW男醒了！　已做完筆錄
快訊／重機自撞墜10多公尺高架橋　騎士雙腿骨折命危
李芷霖「澀谷中空逛街」被拍！　裙子穿超短
「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因
陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

高嘉瑜翻唱〈沒出息〉飆高音！20秒影片曝　全場驚：歌藝進步了

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？　一票吐真實心聲

才喊斬狗頭！館長突上傳「專訪禽獸片」　訪問青鳥難處酸爆了

歡慶雙十！彰化5國慶寶寶報到　還有12寶寶排隊中

「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因：不是要找便宜土地

馬太鞍溪便道下午3點通車　公路局：鋼便橋明年1月底前完工

日本老闆來台「掃貨1物」扛20公斤白粉　塞滿行李箱！驚動緝毒犬

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

高嘉瑜翻唱〈沒出息〉飆高音！20秒影片曝　全場驚：歌藝進步了

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？　一票吐真實心聲

才喊斬狗頭！館長突上傳「專訪禽獸片」　訪問青鳥難處酸爆了

歡慶雙十！彰化5國慶寶寶報到　還有12寶寶排隊中

「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因：不是要找便宜土地

馬太鞍溪便道下午3點通車　公路局：鋼便橋明年1月底前完工

日本老闆來台「掃貨1物」扛20公斤白粉　塞滿行李箱！驚動緝毒犬

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

快訊／八里台北港外重大車禍！汽機車高速碰撞　男子受困命危

求低總！高雄新案面積10年少8坪　1類產品增生

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

能幫上忙鬆了一口氣　朗希化身道奇救世主：終於能投自己的球

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

女星「粉色蕾絲睡衣」找到了！　一件17000台幣

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

她停機車格卻吃罰單　原因讓她嘆當繳學費

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發

定期定額0050還要再買台積電？　網給建議

國慶連假天氣曝　第一波「東北季風」下週到

快訊／菲律賓外海7.4強震　氣象署發布海嘯消息

貴人來了！　4生肖喜迎大豐收

更多熱門

相關新聞

混血小網紅遭控殺人未遂！拒賠120萬

混血小網紅遭控殺人未遂！拒賠120萬

台中一名自稱「英國混血89」的小網紅楊男今年被找去幫忙討債，結果卻失手差點把被害人打死，被依殺人未遂起訴。楊男近日聲請停押交保，並稱跟被害人無法調解，是因被要求賠償120萬，但對方把無關費用都算入，對方也是一個K他命、安非他命中毒者，無法接受條件。

產後賣母乳皂？　H級辣模揭真相

產後賣母乳皂？　H級辣模揭真相

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」爭執內幕曝光

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」爭執內幕曝光

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片

最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片

關鍵字：

高嘉瑜翻唱歌曲走音網紅

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面