高嘉瑜翻唱〈沒出息〉飆高音！20秒影片曝　全場驚：歌藝進步了

▲高嘉瑜翻唱〈沒出息〉。（圖／翻攝自高嘉瑜FB）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委王世堅以敢言敢批、情緒激昂著稱，最近有中國網友將他質詢片段剪成歌曲〈沒出息〉爆紅，王世堅本人都點頭說有料。熱愛唱歌的前立委高嘉瑜也COVER一小段，可惜走音了，她笑喊「比〈煎熬〉、〈隱形的翅膀〉還要難唱」，不過大批網友卻讚，「唱得很好聽，有進步喔！」

高嘉瑜在粉專發文，翻唱一小段最近爆紅的〈沒出息〉，跟上這波熱潮，唱到最後一句還飆高音，可惜走音了。

她笑喊，「我沒出息的，唱了堅哥的爆紅神曲，不得不承認，真的走音了」，沒想到這首歌比〈煎熬〉、〈隱形的翅膀〉還要難唱，尤其最後兩句特別難。她也透露，王世堅聽過之後稱讚「連走音都好聽。」

短短20秒的影片掀起熱論，許多網友大讚歌藝進步了，「有進步喔，聲音更穩了」、「這是妳唱最好的歌曲，拍手」、「這個只有堅哥唱得了，但你也唱得不錯」、「走音是正常的」、「這首歌是妳唱過的歌最好聽的一首」、「果然最後還是沒有讓我失望」。

這首名為〈沒出息〉的歌曲由中國網友剪輯製作，旋律激昂，歌詞取材自王世堅早年在議場上針對時任台北市長柯文哲的激烈發言，包括「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息！」等語。

創作者更搭配王世堅拍桌、甩頭等經典畫面，使歌曲畫面與情緒相互呼應，瞬間在網路上掀起熱烈迴響。歌曲爆紅後，抖音上甚至出現專為王世堅設立的粉絲帳號，短時間內吸引上萬人追蹤。