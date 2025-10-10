陸「證券教父」管金生逝世　因做空暴虧跌落神壇

▲管金生。（圖／翻攝界面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「證券教父」管金生7日因病逝世，享壽78歲。管金生是中國證券市場的先驅，創建了上海首間證券公司，但後來卻因為大量做空國債導致公司大幅虧損，還試圖以違規砸盤的方式挽回損失，後被依貪污、挪用公款罪判刑入獄。

上海九頌山河股權投資基金管理有限公司9日深夜發出公告稱，公司近日收到公司實際控制人、執行董事管金生家屬通知，管金生因突發疾病搶救無效，不幸於7日與世長辭。

公告中指出，管金生作為中國證券行業的先驅，畢生致力於金融事業的創新與發展。公告中也強調，管金生的逝世不會影響九頌基金的正常運作，目前公司各項生產經營活動均有序開展。

公開資料顯示，管金生1947年5月19日出生於江西省清江縣（現樟樹市），1965年考入上海外國語學院法語系，後赴比利時布魯塞爾自由大學深造，獲法學、工商管理雙碩士學位。

1980年代後期，鄧小平視察上海，徵求各界對振興上海意見，管金生上書建議創建中國證券市場，並強調其重要性。他的建議受到接納，被批准試點，在1988年籌建了上海第一家證券公司─萬國證券。

1995年，由於管金生對國債保值貼息率的判斷錯誤，萬國證券在「327國債」期貨品種上大量做空，面臨嚴重損失，可能導致公司倒閉。為了挽回損失，萬國證券在收盤前最後8分鐘，萬國證券巨量砸盤，導致市場劇烈波動。

當晚，上海證券交易所宣佈最後8分鐘所有交易無效。管金生於1995年4月辭職，同年被捕，1997年因受賄、挪用公款等罪名被判處17年有期徒刑。

2015年6月，管金生在參加某論壇時回應「327國債」風波，他說，自己這一生吃虧，吃很大的虧，就是沒有放下內心的驕傲和清高，「我如果當初可以克服自我，做自己不願意做的事情，不斷的向交易所上級部門、再上一級部門奔走呼號，說不定真的能改變現實，能夠扭轉乾坤。」