台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

▲內政部。（資料照／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

根據內政部昨（9日）公布最新一期的台灣人口統計資料顯示，截至今年9月底止，台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月負成長，65歲以上人口數為461萬6884人，占整體人口數19.80%，距離超高齡社會的20%僅一步之遙，此外，台北市人口減少率成六都之中最高的城市。

內政部昨日公布2025年9月人口統計資料，截至今年9月底，人口數為2331萬7031人，與去年同期比較減少8萬7107人，平均每天減少238.65人，與8月比較則減少1萬1312人。

在新生兒部分，今年前3季出生數僅8萬1381人，較去年同期減少1萬6352人。最高峰則出現在今年2月共1萬407名新生兒，但5月出生數8433人也寫下歷史新低。

此外，在影響社會增加的遷入、遷出人口部分，9月遷入人口數為7萬9080人，較8月減少163人，遷出人口數為8萬3608人，較8月增加1534人，淨遷入人口數為負4528人。

若以縣市層級來看，淨遷入人口數最多為桃園市857人，其次為金門縣348人，新竹縣則以313人位居第三。然而以上年同月比較的話，人口增加率最高者為桃園市0.84％，其次為新竹縣0.69％，再者為台中市0.45％；人口減少最多的縣市，則為金門縣2.84％，其次為連江縣2.43％，台北市則以2.21％成為六都減少率最高的城市。

最後，在年齡分布部分，2025年9月底0至14歲人口數為269萬9125人，占總人口比率11.58％；15至64歲人口數為1600萬1022人，占68.62％；65歲以上人口數為461萬6884人，占19.80％，已逼近超高齡社會的20％。