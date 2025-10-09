「絕不能放棄主權」　賴清德出席國慶晚會：沒台灣就沒中華民國

▲總統賴清德出席114年國慶晚會表示，沒有主權就沒有國家，希望全國同胞不論遭遇任何挑戰，絕對不能夠放棄主權。（圖／慶籌會）



記者趙蔡州／綜合報導

總統賴清德9日出席在台中市舉辦的114年國慶晚會，他致詞表示，中華民國來台灣已70多年，已經在台灣落地生根，今天中華民國已跟台灣融為一體，沒有台灣就沒有中華民國、沒有主權就沒有國家，希望全國同胞不論遭遇任何挑戰，「絕對不能夠放棄主權！」

賴清德9日晚間在114年國慶晚會上表示，明天（10日）就是國慶日，非常高興能夠來到台中和大家共聚一堂，為中華民國暖壽，誠摯祝福中華民國生日快樂、國泰民安、國運昌隆。

賴清德說，自中華民國創建以來，「我們沒有忘記許多愛國志士拋頭顱、灑熱血，只為建立民主共和的政府體制」，中華民國來台灣70多年，已在台灣落地生根，今天中華民國已經跟台灣融為一體。沒有台灣就沒有中華民國、沒有主權就沒有國家，因此當慶祝中華民國生日的同時，希望全國同胞不管遭遇到任何挑戰與威脅，絕對不能夠放棄主權，一定要堅定守護民主、自由、人權的生活，特別是要捍衛中華民國，務必要優先守護台灣，這是大家共同的理想。

總統表示，面對未來，絕對不敢輕忽各項挑戰，但必須對台灣人民、對台灣有信心，稍早韓國瑜院長、盧秀燕市長都有提到花蓮堰塞湖造成的災情，在前後12天的時間裡，就從全國湧進35萬7千人次的志工前往救災，目的只有一個，就是希望受災的民眾能夠早日恢復正常生活，這就是台灣精神，只要團結合作，台灣的未來一定會更加光明燦爛。

他指出，身為總統、也是三軍統帥，雖然工作繁重，但是主要有三個面向的工作，就是讓國家更安全、讓經濟更繁榮、把人民照顧得更好。明日國慶演說將向國人報告，今晚先請與會賓客欣賞精彩表演，並祝有一個愉快的夜晚。