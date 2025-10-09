想幫父修墓卻踩紅線！孝心男塞6萬求殯葬員通融...涉行賄罪慘了

▲北市曾姓男子為修父親墓地竟掏6萬元行賄殯葬處人員。（示意圖與本案無關／台北市殯葬處提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市72歲曾姓男子為替亡父在北投墓園整修墓地，明知該區不得施工仍心存僥倖，當場掏出裝有6萬元現金的皮紙袋請求承辦人「通融」。殯葬處人員立即拒收，並通報廉政署。台北地檢署偵結後，認定曾翁涉犯行求賄賂罪，考量其出於孝念且態度悔悟，予以緩起訴1年，須向公庫支付50萬元。

據了解，曾男父親長眠於北市北投區某公墓，該處依規定屬「不得修繕區」。曾男於2021年10月間向北市殯葬處提出修繕申請遭拒，仍不死心，於2024年12月9日前往殯葬處信義辦公室洽談時，拿出皮紙袋交給承辦人，暗示「心意幫通融」。

殯葬處人員見狀立即拒收，並依程序向主管報告，隨後通報廉政署到場處理。廉政署調查後查獲皮紙袋內裝有現金6萬元，並通知曾男到案說明，曾男坦承確有遞錢行為。

台北地檢署審酌曾男年長、犯後坦承、悔意明確，且並未造成實際收賄結果，雖其行為已觸犯《貪污治罪條例》第11條第4項、第1項「對公務員行求賄賂罪」，仍予以從輕處理，依《刑事訴訟法》第253條規定，處以緩起訴1年，並須於期限內向公庫支付50萬元。