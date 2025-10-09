　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

想幫父修墓卻踩紅線！孝心男塞6萬求殯葬員通融...涉行賄罪慘了

▲▼台北市殯葬處環保葬區，目前共有富德公墓詠愛園、落羽之丘，以及陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

▲北市曾姓男子為修父親墓地竟掏6萬元行賄殯葬處人員。（示意圖與本案無關／台北市殯葬處提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市72歲曾姓男子為替亡父在北投墓園整修墓地，明知該區不得施工仍心存僥倖，當場掏出裝有6萬元現金的皮紙袋請求承辦人「通融」。殯葬處人員立即拒收，並通報廉政署。台北地檢署偵結後，認定曾翁涉犯行求賄賂罪，考量其出於孝念且態度悔悟，予以緩起訴1年，須向公庫支付50萬元。

據了解，曾男父親長眠於北市北投區某公墓，該處依規定屬「不得修繕區」。曾男於2021年10月間向北市殯葬處提出修繕申請遭拒，仍不死心，於2024年12月9日前往殯葬處信義辦公室洽談時，拿出皮紙袋交給承辦人，暗示「心意幫通融」。

殯葬處人員見狀立即拒收，並依程序向主管報告，隨後通報廉政署到場處理。廉政署調查後查獲皮紙袋內裝有現金6萬元，並通知曾男到案說明，曾男坦承確有遞錢行為。

台北地檢署審酌曾男年長、犯後坦承、悔意明確，且並未造成實際收賄結果，雖其行為已觸犯《貪污治罪條例》第11條第4項、第1項「對公務員行求賄賂罪」，仍予以從輕處理，依《刑事訴訟法》第253條規定，處以緩起訴1年，並須於期限內向公庫支付50萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩機場「台人超沒水準一幕」　旅客怒：臉丟到國外
茶葉行9月才遷址！孝子未婚照顧母　睡夢中遭撞1死1傷
快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　遭開罰30萬
無照猴載妹撞死人遭公審！　傳單滿街貼
21歲女剩30公斤慘死　出殯僅姊姊1人送行
「大嫂團」應援美照曝！　大谷翔平妻氣質現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

移工超商鬼祟領7萬！拒檢大街狂奔與警拉扯　搜出水果刀被送辦

不滿被女友兒子趕出門　新北男公園堵人爆口角...火大砍她4刀！

想幫父修墓卻踩紅線！孝心男塞6萬求殯葬員通融...涉行賄罪慘了

中科院飛彈火箭原料驚傳「洗產地」　承包商用陸製產品遭起訴

國道知名T霸「大陳絞骨藍」傳下架　彰化人不捨：沒有回家的感覺

茶葉行9月才遷址！61歲孝子未婚照顧年邁母　睡夢中遭車撞1死1傷

21歲女遭母囚禁3年！剩30公斤被餓死　中秋悲涼出殯僅姊1人送行

載美眉跑山撞死友！肇事無照猴遭公審　黑白傳單滿街貼

碩士男蝦皮狂賣高點試題判刑6月　為脫罪竟假造簽名再遭起訴

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

移工超商鬼祟領7萬！拒檢大街狂奔與警拉扯　搜出水果刀被送辦

不滿被女友兒子趕出門　新北男公園堵人爆口角...火大砍她4刀！

想幫父修墓卻踩紅線！孝心男塞6萬求殯葬員通融...涉行賄罪慘了

中科院飛彈火箭原料驚傳「洗產地」　承包商用陸製產品遭起訴

國道知名T霸「大陳絞骨藍」傳下架　彰化人不捨：沒有回家的感覺

茶葉行9月才遷址！61歲孝子未婚照顧年邁母　睡夢中遭車撞1死1傷

21歲女遭母囚禁3年！剩30公斤被餓死　中秋悲涼出殯僅姊1人送行

載美眉跑山撞死友！肇事無照猴遭公審　黑白傳單滿街貼

碩士男蝦皮狂賣高點試題判刑6月　為脫罪竟假造簽名再遭起訴

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片「初見就親吻」

移工超商鬼祟領7萬！拒檢大街狂奔與警拉扯　搜出水果刀被送辦

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

不滿被女友兒子趕出門　新北男公園堵人爆口角...火大砍她4刀！

青森弘前城天守閣11月底起暫停參觀！封館7年整修　最快2032開放

晶華線上旅展開跑！「3000元聯合住宿券」買10送1　1張可住旗下8館

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

邱垂正：習近平將「統一台灣」作為「中華民族偉大復興」指標

【這盤都偶的】米克斯水汪大眼+坐姿超正等肉肉吃

社會熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

快訊／台中深夜轎車撞入民宅　屋內1女當場死亡

21歲女遭母囚禁3年餓死　告別式僅姊送行

北市男發文「追殺賴清德」下場慘了

桃園警追酒駕擊斃女乘客　二審逆轉免國賠

喜傑獅「1讚折1元」拒出貨　法官神比喻打臉

女兒控宮廟詐1.6億害死代書媽！紫靈宮反擊說話了

載美眉跑山撞死友！肇事無照猴遭公審

富少殺「麻吉女友」奇案　肉票偷聽1句話揭真相

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面