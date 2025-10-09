　
社會 社會焦點 保障人權

富少殺「麻吉女友」奇案　肉票偷聽1句話揭真相

洪男（右）在生日當天與賴姓女友（左）發生口角後，竟夥同好友吳男聯手殺害賴女。（翻攝洪女臉書）

▲洪男（右）在生日當天與賴姓女友（左）發生口角後，竟夥同好友吳男聯手殺害賴女。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一起暴力討債事件竟意外讓警方偵破三峽白骨女屍懸案！5年前，吳姓男子因萬元債務問題，夥同好友洪男及其胞姐拘禁毆打欠債女子，不料3人在言談中意外吐露槍殺了洪男女友一事，受害女子獲救後旋即告知警方，警方亦循線找到已成白骨的女子屍體，並將3人拘提到案；雖然吳、洪二男矢口否認，還不斷詭辯卸責，但檢警根據洪姐供詞，完整還原白骨案真相，徹底打臉2人說法，最終吳、洪2人也只能為慘忍犯下的罪行付出代價。

2020年3月中旬，一名潘姓女子為了萬元的債務問題，來到債主吳上誼位於桃園八德的住處協商，但沒想到，潘女一進門就遭到吳男暴力控制，吳男還夥同在場友人洪國峰及洪的姐姐一同凌虐毆打、拘禁潘女。

吳男（圖）為替死黨洪男出氣，竟槍殺洪的女友，再將屍體棄置山區。（翻攝畫面）

▲吳男（圖）為替死黨洪男出氣，竟槍殺洪的女友，再將屍體棄置山區。

潘女趁隙逃脫報警，警方到場後，立刻逮捕吳男、洪男及洪姐，並扣押犯案手槍，將一干人等全帶回警局偵訊。不料潘女做筆錄時，竟語出驚人地向警方表示：「我被監禁時，聽到房門外有人說，別再問了，她已經被做掉了，死者好像就是洪男的女友。」警方聞言感到相當震驚。

吳男在地方上擁槍自重，是當地著名的治安毒瘤。（翻攝畫面）

▲吳男在地方上擁槍自重，是當地著名的治安毒瘤。

根據警方的調查，吳、洪2人自小稱兄道弟，還一起染上毒癮，其中吳是出身桃園八德望族，自幼被領養，膝下無子的養父對他萬般疼愛，養父病逝後，將名下的3棟透天厝和土地留給吳男，一夕之間繼承上億遺產，卻因揮霍無度，將大部分錢財拿來買毒，甚至多次誘騙未成年少女上床被逮，後來還買了改造手槍，頻頻以角頭老大自居，是當地著名的治安毒瘤。

賴女遭殺害棄屍三峽山區，18天後，警方才在林間尋獲她已腐化成白骨的屍體。（東森新聞提供）

▲賴女遭殺害棄屍三峽山區，18天後，警方才在林間尋獲她已腐化成白骨的屍體。

檢警從各項跡證還原案發經過，原來吳、洪2對情侶在2月28日一起到小琉球玩，順便替洪男提早慶生，卻因賴女與男性友人講電話引發洪男不悅，在小琉球期間多次爆發口角，但爭吵後又能迅速和好，還在旅館與海邊留下恩愛合影。

潘女因欠債被拘禁時，聽到洪男等人提及「她已經被做掉了」等語，成為檢警能替賴女平冤的破案關鍵。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲潘女因欠債被拘禁時，聽到洪男等人提及「她已經被做掉了」等語，成為檢警能替賴女平冤的破案關鍵。

沒想到，從小琉球回台後，4人又相約在3月1日洪男生日當天傍晚，前往桃園一間汽車旅館繼續慶生，但洪男又因為細故與賴女發生爭吵，向吳男抱怨，吳竟然提議要為洪「出一口氣」。

晚上11點左右，4人驅車前往三峽插角里，洪男將車停在產業道路邊後，便跟吳男一起攙扶已因酒意站不穩的賴女下車，將賴女帶到林間後，吳男2話不說就掏出槍枝，朝賴女正面連開3槍，隨後2人將賴女推落坡間，直到18天後，才遭警方尋獲已經腐爛的屍骨。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


10/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鏡週刊

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

