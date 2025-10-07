　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道服務區暑期營收10.51億元創新高　清水月收8529萬元奪冠

▲▼清水服務區。（圖／高公局提供）

▲清水服務區。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

暑假一向是國道服務區的重要營運指標。高速公路局表示，今年暑假在旅遊熱潮與客單價提升帶動下，營收達10.51億元，創歷年新高；各服務區月平均營業額來看，清水服務區8,529萬元拔得頭籌，1至9月營收7.89億元也創新高。

高公局指出，今年7月雖受颱風影響，出遊人次減少，國道服務區營業額仍有4.93億元；8月則受惠於親子與學生旅次增加，營業額達5.58億元。暑假平均單月營收首度突破5億元大關，達5.26億元，較去年同期成長16.63%，再創歷史新高。

▲▼國道服務區暑期營收分析。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區暑期營收分析。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區暑期營收分析。（圖／高公局提供）

高公局表示，以各服務區月平均營業額而言，清水服務區8,529萬元拔得頭籌、其次為西螺5,481萬元、關西5,440萬元、泰安4,947萬元、東山3,936萬元。而客單價表現突出的前3名均為觀光旅遊導向，包含蘇澳200元、南投196元、東山195元。

高公局也說，清水服務區今年1至9月營收7.89億元，來客數406萬人次，均創新高，旅客平均停留約30分鐘，分析營業額大增主因服務區3樓重新活化、櫃位數從35櫃增加至50櫃。

整體而言，今年暑假車流量與去年同期相當，高公局分析，營收創新高主因消費者購買慾及客單價同步提升，凸顯國道服務區近年提供多元服務獲認同。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國道服務區清水服務區營收

