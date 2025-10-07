快訊／花蓮善款破10億！已撥款4.7億用於各項賑助、生活支持

▲馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後，災民駕駛怪手清理家園情況，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

善款突破10億！衛福部賑災基金會今（7）日公布「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」募款最新統計，至10月06日募得款項達10億734萬9,656元，總筆數超過28.5萬筆，截至10月7日止，合計撥款4億7,365萬元至衛生福利部帳戶，用於死亡、失蹤、安遷等法定賑助以及災民生活支持。

賑災基金會表示，為迅速辦理慰助金發放事宜，行政院於10月7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，由內政部、交通部、經濟部、農業部、衛生福利部、環境部、金融監督管理委員會、原住民族委員會與賑災基金會等單位派員進駐，整合多項措施，以迅速確實的提供災民服務，賑災基金會會於平台營運期間皆派員進駐，提供受災民眾諮詢賑助相關事宜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賑災基金會將目前所募得善款分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」三個類別。截至10月7日止，合計撥款4億7,365萬元至衛生福利部帳戶，配合「行政院災後慰助服務站」一站式服務受理民眾申請及迅速撥款。

行政院災後慰助服務站：

開辦日期：10/7（二）至 10/12（日）08:00-17:00

地址：花蓮縣光復鄉中正路一段132號 【中華電信-光復服務中心】

▲樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢堤災害賑助一覽表。（圖／賑災基金會提供）※點圖放大

再次重申，賑災基金會之創設係以運用社會資源，統合民間力量，協助因災害受災地區之賑災及重建為目的。所稱「法定賑助」係指本會自行訂定之「重大天然災害災民賑助核給要點」等相關規定，非政府頒訂法令，與公帑無涉；賑災基金會係配合災民的需求給予社會善款的支持，並以社會責信公開透明的態度，妥適執行每個賑助任務。

賑災基金會二十多年來從事災後救助，深知災後重建是持續性的過程，需要長時間陪伴與支持。本次馬太鞍溪堰塞湖溢流災情十分慘重，我們理解社會大眾同理災民、關心著急的心情，然而賑助程序一定要落實辨識身份、統計名單等必要程序，以免錯漏或重複等情事發生。

目前本會陸續核撥死亡慰助、家園清理賑助金至衛福部專戶，今亦預定核撥房屋修復暨家庭支助救助金，後續如失蹤、重傷、安遷、租屋等都須經認定程序及統計需求等作業。在協助災民度過燃眉之急後，本會亦將針對災區「生活」、「心理」、「社區」等三大支持提出專案賑助，依序盤點、釐清需求後提出方案。

本次專案將持續募款至10月24日期滿為止，感謝民眾及各界發揮愛心，慷慨解囊，賑災基金會將克盡職責，務必將民眾的溫暖愛心確實傳遞到災民手中。

▲「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」大額款項。（圖／賑災基金會提供）