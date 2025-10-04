鏟子超人瘋傳「滋養霜」可防蚊　專家揭原因：少這兩種成分沒用

▲有「鏟子超人」表示雪芙蘭乳液可防蚊，但專家認為沒有科學根據。（示意圖／記者許權毅攝）

記者許敏溶／台北報導

「鏟子超人」前往花蓮光復鄉救災，部分民眾分享防蚊小物竟是雪芙蘭乳液，更直言「比防蚊液好用」。學者表示，上述並無科學實證，只是因為乳液塗抹能短暫隔絕，但要防蚊需含有DEET或Picaridin成分，目前災區比較容易有小黑蚊，建議民眾除了穿長褲長袖，暴露在外皮膚要噴防蚊液，才能確實達到防護效果。

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，不少「鏟子超人」前往協助救災，部分參與者還分享一定要帶的防蚊小物「雪芙蘭滋養霜」，建議志工在脖子以下無衣物遮蔽的皮膚塗抹一次，尤其是穿短褲者，還說比防蚊液好用，而且不佔背包空間。

該文引發網友熱議，有網友證實，「剛光復回來！真的很好用」，也有網友回說「都市傳說嗎？」還有網友分享「面速力達母也蠻有用」，更有網友推薦「噴明星花露水」，但也有網友表示，「這看體質擦，之前有外縣市朋友擦，不到2小時紅豆一堆」。

▲有「鏟子超人」表示雪芙蘭乳液可防蚊，但專家認為沒有科學根據。（圖／達志示意圖）

對此，台北醫學大學醫學系分子寄生蟲暨熱帶疾病學科教授莊定武指出，網傳雪芙蘭滋養霜可防蚊是沒有科學根據，可能是因為滋養霜是油狀，塗在皮膚上會有一陣子隔絕效果，但皮膚吸收後就沒效果，類似牛利用沾上一層泥巴來阻絕蚊蟲，所以這種方式驅蚊是沒有科學上根據，至於「面速力達母」，則是有止癢效果，但也無法驅蚊。

莊定武表示，目前經過科學實證具有驅蚊效果，是含有「敵避（DEET）」、「派卡瑞丁（Picaridin）」成分，所以民眾若要驅蚊、防蚊，最好噴上具有上述兩種成分的防蚊液或防蚊膏，但建議以液狀為主，因為可以比較方便且一次噴灑範圍較廣，但提醒隔一段時間後也要補充。

莊定武分析，目前花蓮光復鄉災區當地，主要以小黑蚊為主，而小黑蚊並不是蚊子，正式名稱是「台灣鋏蠓」，是一種吸血昆蟲，通常在白天活動並吸人血，不注意就會一下子被叮很多包，被叮咬處會劇癢且發紅，若抓破皮可能會細菌感染，所以建議想當「鏟子超人」民眾，最好穿長褲長袖，若無法穿長袖，沒有衣物遮蔽的皮膚部分，最好都要噴上防蚊液，才能避免遭到叮咬。

▲專家建議噴防蚊液才能避免被叮咬。（圖／達志示意圖）