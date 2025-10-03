毛孩煉獄！舊豬舍成犬隻繁殖場恐怖畫面曝　桃園動保處救出37隻

▲桃園市動保處根據檢舉在大溪區舊豬舍查獲非法犬舍繁殖場，現場查出博美、柴犬、瑪爾濟斯等種犬。（圖／桃園動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市動物保護處根據民眾檢舉，大溪區某處舊豬舍疑似非法繁殖品種犬隻，因犬吠聲長期擾民，經動保處派員長期調查蒐證屬實，日前會同大溪警分局警員突檢稽查，查獲包括拉不拉多、博美、柴犬、瑪爾濟斯等品種犬，共計37隻，犬隻多數出現指甲過長、犬毛打結且母犬已繁殖跡象，更因長期遭關籠飼養，出現健康堪慮之虞。業者當場坦承非法繁殖、買賣犬隻等犯行，動保處依法裁處業者18萬3000元。

▲桃園市動保處根據檢舉在大溪區舊豬舍查獲非法犬舍繁殖場，現場查出還有大型如拉不拉多等種犬。（圖／桃園動保處提供）

動保處指出，經查涉案業者已有多次非法販售犬隻行為，每隻幼犬以1至2千元不等價格販售，動保處依動保法第25-2條規定，處新台幣10萬元以上、300萬元以下罰鍰。考量本案犬隻皆無正當管道來源，為保障犬隻安全，動保處會同警方依法全數扣留，持續釐清動物來源及健康狀況，若查出有故意致動物重傷或死亡情形，將依法函送地檢署偵辦。

▲桃園市動保處根據檢舉在大溪區舊豬舍查獲非法犬舍繁殖場，現場查出37隻種犬，健康均堪虞。（圖／桃園動保處提供）

動保處表示，經查此案，業者以未植入晶片裁罰3000元、未施打狂犬病疫苗罰3萬元、未絕育裁罰5萬元、違法經營特定寵物業罰10萬元，並禁止擔任特定寵物業人員，總計裁處18萬3000元。

動保處長王得吉強調，基於完善動物保護及生命教育理念，本案結案後，將視犬隻健康狀況，開放民眾抽籤認養。並呼籲民眾勿以身試法從事非法繁殖、買賣犬貓，違者將依動保法第25-2條規定，最高可處新台幣300萬元罰鍰，並令其停止營業。業者若拒不停止營業，將按次處罰之。民眾若發現有非法繁殖、買賣犬貓情事，請立即通知動保處（03）325－0126、332－674)或撥打「1959」動保專線，動報處將儘速派員到場救援。