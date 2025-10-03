　
    • 　
>
曼徹斯特猶太會堂2死　英國定調恐怖攻擊

▲▼英國曼徹斯特猶太會堂恐怖攻擊2死。（圖／路透社）

▲英國曼徹斯特猶太會堂恐怖攻擊2死。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

曼徹斯特市（Manchester）一座猶太會堂今早遭遇恐怖襲擊，造成2死4傷，引發社會震驚。英國首相施凱爾（Keir Starmer）傍晚表示，政府將全面加強猶太社群安全，並對反猶仇恨升溫的現象採取更積極的應對措施。倫敦警察局已將事件定性為恐怖攻擊。

襲擊事件發生在猶太教最神聖的節日「贖罪日」（Yom Kippur），當時會堂內聚集了大量信眾。一輛汽車突然衝撞人群，駕駛隨後持刀攻擊路人，導致多人死傷。守衛和信眾聯手阻止行兇者進入會堂，避免更嚴重的傷亡。警方迅速趕到現場，擊斃嫌犯，並逮捕兩名相關嫌疑人。行兇者穿著疑似藏有爆炸裝置的背心，但警方事後確認為偽裝。

▲▼英國曼徹斯特猶太會堂恐怖攻擊2死。（圖／路透社）

首相施凱爾於事發後召開緊急內閣會議，他在會後直言，此次襲擊反映了反猶仇恨的嚴重性。他強調，猶太社群在英國的安全不容妥協，政府承諾將加強宗教建築及相關機構的警力部署。他表示，仇恨犯罪不僅是對猶太人的攻擊，更是對英國核心價值的挑戰。

根據內政部統計，自2023年10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列以來，英國境內針對猶太人和穆斯林的攻擊事件均顯著增加，對猶太人的攻擊升幅更為明顯。至2024年3月的統計顯示，宗教仇恨犯罪案件增幅高達25%，顯示英國面臨日益加劇的宗教衝突挑戰，政府需採取更有效的應對策略。

