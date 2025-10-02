女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

▲北市黃姓男子男趁女性友人熟睡伸狼爪，女友人怒錄影抓包。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名黃姓男子，參加音樂會後與女友及女友人小安（化名）續攤喝酒，竟在女友家中趁小安熟睡時伸手撫摸胸部、下體，還解開內衣並親吻嘴唇。小安驚醒後全程錄影，拍下他承認「有摸」、連聲道歉、甚至一路攔阻下跪哀求。士林地院審理後，依《刑法》乘機猥褻罪判處黃男有期徒刑1年，全案可上訴。

判決指出，去年8月某日晚間，黃男與女友阿香（化名）、友人陳男及小安，一同參加某場公益音樂會。演出結束後4人意猶未盡，轉往阿香的租屋處續攤飲酒。

眾人一直喝到隔日凌晨1時許，小安醉倒在床邊地板沉睡，陳男則躺在另一側地板，阿香睡在床上。清晨3時，黃男見小安熟睡，竟伸手觸摸她胸部、下體，還解開胸罩並親吻嘴唇。

小安在半夢半醒間察覺異狀，驚醒後立刻質問：「你在幹什麼？你為什麼要抱我？你有沒有摸我？為什麼我的內衣是解開的？」

手機錄影顯示，小安情緒激動、語氣哽咽，黃男慌張回應：「有…我有摸」，又急忙低聲說：「先不要這樣，我太太（指女友阿香）在睡覺，對不起」、「那…那我要怎麼道歉？」

小安事後到警局報案並赴醫院採檢，檢警勘驗錄影畫面及監視器，並送驗相關檢體，結果在胸罩罩杯、內褲前端與上下嘴唇均檢出與黃男相符的男性DNA。檢方認為證據完整，提起公訴。

儘管證據確鑿，黃男在法院上仍否認犯罪，辯稱：「因女友要我把她（小安）抱到床上，在過程中感覺她有摸我，所以我才親吻她，把手伸進胸罩摸胸部，還有伸進褲子裡摸下體，我認為是合意互摸。」

不過，法官認為，雙方才在案發前2個月透過IG認識，毫無深厚交情，且黃男已有交往多年的女友，不可能短時間內與小安發展親密行為。對照錄影、監視器與DNA鑑定，黃男的說法顯然是卸責之詞，不予採信。

法官痛斥，黃男為滿足私慾，趁小安熟睡時侵害其身體與性自主，造成難以抹滅的創傷；事後雖一再道歉，卻在法庭翻供，態度不佳，也未和解或賠償。再考量他過去曾因違反《兒少性剝削防制條例》遭判刑，素行不佳，因此量處有期徒刑1年。

