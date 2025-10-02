貨車司機遭逆撞慘死！肇事灌漿車闆娘也被拋出...摔落邊坡亡

▲林男駕駛廂型貨車遭撞衝破前擋風玻璃，導致他與肇事車輛的石姓女乘客身亡。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市105線八里區小坑路段今年7月31日驚傳死亡車禍，蘇姓男子駕駛灌漿大貨車疑失控，先擦撞山壁後衝入對向車道，猛撞上一輛廂型小貨車，事故造成71歲林姓駕駛與65歲石姓女乘客傷重不治，痛失親人的家屬決定提告。士林地檢署偵結，依過失致死罪起訴蘇姓駕駛。

檢警調查，36歲蘇姓男子當天上午7時許，駕駛灌漿車載著石姓老闆娘，從桃園出發準備前往淡水工地。行經小坑14號附近下坡時，不明原因先擦撞右側山壁，隨即失控衝向對向車道，猛烈撞上林男駕駛的廂型小貨車，之後連人帶車衝向路旁邊坡。

強大撞擊力道下，林男當場被拋出車外，上半身卡在前擋風玻璃外，當場失去生命徵象；石婦則疑似被拋出車外，倒臥邊坡草叢，救護人員到場時已無呼吸心跳。

警消獲報趕抵，林男被送往淡水馬偕醫院急救，仍在上午8時宣告不治；石婦則送往林口長庚醫院，於上午9時傷重不治。肇事駕駛蘇男受困駕駛座，經破壞器材救出後僅受輕傷，送醫無大礙。

死者家屬悲痛提告，檢方調查時，蘇男坦承駕駛不慎。證人也指出該灌漿車有定期保養，經技師檢視煞車系統、輪胎功能均正常，排除車輛故障因素。檢察官相驗確認，林男與石婦均因車禍造成頭部等重傷死亡，全案依《刑法》過失致死罪起訴蘇男。