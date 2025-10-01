快訊／北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

▲北捷上搶優先席遭踹飛的曾姓婦人(73歲)，於北市大同區一家便利商店遭警方帶回。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

注意了！台北捷運優先席衝突案引發社會關注，73歲曾姓婦人身分曝光，竟是竊盜通緝犯。據了解，曾女因竊盜案件遭判處拘役55日，可折算罰金新台幣1000元抵1日。她先前已服刑40日，剩餘15日刑期今（1日）由她一次繳清1萬5000元罰金，外加犯罪所得472元。稍早，曾女已恢復自由身走出士林地檢署。

回顧這起案件，發生在9月29日下午，一頭白髮的曾婦手持多包物品與雨傘，不顧周遭尚有空位，執意要求坐在優先席上的年輕乘客讓座。過程中她不斷以袋子揮打對方，年輕人忍耐數次後怒火中燒，起身將她踹飛到對面座位。現場畫面被乘客拍下並瘋傳，引起兩派論戰。

警方循線調查，今（1日）上午9時許在大同區一間全家超商發現曾婦行蹤，立即上前盤查。曾婦一度大聲喊「你們抓錯人了」試圖脫身，但員警早已掌握其通緝身分，當場將她逮捕。警方也一眼認出，她正是北捷衝突事件的當事人。

據了解，曾婦涉及多起竊盜案件，包括在家樂福重慶店竊取竹筍等物，被合併判處拘役55日。依規定可折算罰金，每日1000元。她先前已服刑40日，剩餘15日刑期，今以1萬5000元罰金替代，另加繳犯罪所得472元後，立即獲釋。