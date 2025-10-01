　
大陸 大陸焦點 特派現場

首個國安背景出身　資深外交官劉海星入主中共中聯部任部長

▲中共中央國安委副主任劉海星接任中共中聯部部長。（圖／翻攝直新聞）

▲中共中央國安委副主任劉海星接任中共中聯部部長。（圖／翻攝直新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央對外聯絡部官網「部領導」一欄最新顯示，62歲的劉海星已出任中聯部部長。劉海星長期在外交系統任職，2018年轉入中央國家安全委員會辦公室，直至此番履新，成為首位具有國安背景的中聯部長。

▲中共中央國安委副主任劉海星接任中共中聯部部長。（圖／翻攝直新聞）

《直新聞》報導，由兼具外事工作經驗和國安工作經驗的劉海星來執掌中聯部，一方面顯示中央對新時代黨的對外工作的高度重視，另一方面或許也釋放出下一步對外工作重點將進行調整的信號。

公開資訊顯示，劉海星1963年出生於江蘇，畢業於北京外國語大學法語系，曾在法國進修，歷任駐法大使館一祕、公使及外交部歐洲司司長。2015年出任外交部部長助理，2017年卸任後進入中央國安辦，成為分管日常工作的副主任，並在2022年中共二十大當選中央委員。

中共中央對外聯絡部被稱為「黨的外交部」，同為大陸對外工作的核心機構，主責黨際交流，和外交部屬於國家層級的外交執行單位有所區隔。歷任中聯部長多有外交系統資歷，但劉海星的特殊之處在於，當他離開外交系統後，長期任職於中央國安辦，擔任分管日常工作的副主任，還曾多次發表署名文章闡述「新安全格局」與「總體國家安全觀」。

觀察人士指出，大陸國家安全與外交在治理體系中日益交織。2000年起曾有「中央國家安全領導小組」與「中央外事工作領導小組」合署辦公，直至2014年中央國安委設立後才分開運行。中共十八大以來，中央強調統籌國內外兩個大局，外部安全與內部安全相互關聯，軍事、外交等多領域須協同應對。

劉海星此次接掌中聯部，被認為既是其外交與國安背景的延續，也凸顯中央在複雜國際形勢下，將對外交流與國家安全戰略更加緊密結合的信號。

