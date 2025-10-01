　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕人中秋節「改去燒烤店」不自己烤！網3原因點頭：簡直崩潰

▲▼中秋節,烤肉,燒烤,炭烤,攤販,食安。（圖／記者李毓康攝）

▲年輕人還烤肉嗎？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

以前有很多人都會趁著中秋節烤肉，但現在是不是越來越少人自己烤呢？近日就有網友發文表示，有個年輕同事得知他在準備烤肉用品，便感到驚訝，並表明現在的年輕人都是直接去燒烤店，因此他就想知道，現在00後已經不烤肉了嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「年輕人都不烤肉了嗎」為標題發文，提到他日前網購烤肉要使用的東西後，就將用品全帶到公司檢查，結果00後的同事看到後，卻一臉驚訝。

年輕同事說，他們年輕人現在都是直接到燒烤店，這樣不但不用提前準備，店員還會幫忙烤肉、換網子，而他們吃完燒烤後，若要再續攤，有不用花時間收拾。原PO聽聞後想了想，才意識到近來好像真的越來越少人再家烤肉，但以前小時候，最期待的就是中秋節在家烤肉，現在00後都不烤了嗎？

▲▼中秋節,烤肉,燒烤,炭烤,攤販,食安,致癌,亞硝酸鹽,串燒。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「還是去烤肉店吃最方便」、「燒肉店有人收拾很方便」、「太麻煩，還樣善後」、「住大樓沒場地烤啊，現在透天越來越少」、「家裡沒有空地了QQ小時候都會在老家空地烤肉」、「以前小時候外面還很涼，現在在烤箱裡面烤肉」、「以前中秋節還算涼爽，烤肉沒問題現在天真的太熱了！要在戶外烤肉簡直熱到崩潰」。

也有網友表示，「我覺得感覺不一樣，去燒烤每天都能，但烤肉就是中秋節才容易辦成」、「家裡烤才有過中秋節的感覺」、「懷舊，有家庭團聚的味道」、「還好啊，烤肉跟去店裡感覺不一樣」、「去烤肉店就不能一邊烤一邊賞月了」。

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」沒發現

