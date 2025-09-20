快訊／11縣市大雨特報　大雷雨炸3地

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對11縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（20日）新竹至台中、南投地區，桃園、雲林以南山區及金門有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

＊大雨：桃園市山區、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、金門地區

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）



另外，氣象署下午2時18分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域為新竹市、新竹縣、苗栗縣，持續時間至3時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新竹市 東區

新竹縣 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉

苗栗縣 苗栗市、頭份市、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及宜蘭山區有局部短暫雷陣雨，尤其在中南部地區及桃園至苗栗山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

溫度方面，各地高溫普遍為32至34度，大台北及桃園局部可達36度，沒下雨時感受悶熱。





資料來源：氣象署