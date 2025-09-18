清華學霸翻車！炫富「7億年薪」被盯上　慘遭美國政府追捕中

▲吳艦面臨美國證券交易委員會和美國司法部的民事刑事雙重訴訟。（圖／翻攝自小沐舟吖微博）

圖文／CTWANT

學霸大翻車！中國男子吳艦（Jian Wu）居住在美國紐約，過去曾在小紅書曬出2350萬美元（約7億新台幣）年薪，結果被美國政府盯上，如今面臨美國證券交易委員會和美國司法部的民事刑事雙重訴訟，目前正在逃亡中。

據《每日經濟新聞》報導，吳艦在2011年取得清華大學的工學學士學位，並在2017年從美國康乃爾大學獲得了哲學博士學位。之後在美國知名做市商Citadel（城堡投資）實習，2018年4月加入頂尖量化對沖基金Two Sigma，從量化研究員做起，不到3年就升遷為副總裁，2023年1月更是被提拔為高級副總裁。

吳艦2023年曾在小紅書偷偷炫富，「不敢發朋友圈，自己心態還是太年輕，想找個沒人認識的地方偷偷炫耀下」，貼文顯示他2022年的薪水相較往年暴漲，高達2350萬美元。也這因為如此，引起Two Sigma內部注意，還有美國司法部及證券交易委員會調查。

▲吳艦曾在小紅書炫富，被美國政府盯上。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

美國證券交易委員會發現，吳艦在2021年11月至2023年8月期間，秘密操縱他創建或幫助創建的至少14個投資模型，謊稱這些模型正在生成獨特的預測，但其實對其進行未經授權修改參數，導致客戶損失至少1.65億美元，不過公司高層和員工的基金卻額外獲利約4.5億美元。

美國證券交易委員會表示，Two Sigma取消吳艦在2021年和2022年的800萬美元績效獎金，但尚未收回他這些年的1780萬美元現金獎金，並於2024年將他開除，並賠償客戶損失。

據了解，吳艦被指控電信詐欺、證券詐欺和洗錢罪，每項罪名最高可判處20年有期徒刑，不過目前仍未抓到人，可能已經逃回中國。

延伸閱讀

▸ 醫急救溺水女狂讚「漂亮、走掉好可惜」 專家：祂決定一輩子跟定你

▸ 北漂男沒亂花錢「仍繳不出卡費、房租」 他嘆：月薪35K過成窮人

▸ 原始連結