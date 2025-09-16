台中女遭亂刀砍死！身分曝光為「25歲女大生」　男友騎車逃逸中

▲▼沙鹿命案，台中市沙鹿區發生凶殺案，年約20多歲女子遭男子砍殺10多刀，當場慘死。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區16日上午發生疑似情殺命案，1名20多歲顏姓女子疑遭男友狂砍10多刀致死，現在監視器畫面曝光，身穿白色上衣、頭戴安全帽的男子，持長刀對顏女狂揮猛砍，儘管顏不支倒地，男子仍痛下毒手，彷彿殺紅了眼，手段十分兇殘。男子行兇後騎車逃逸，警方正在全力查緝，據了解，死者為25歲顏姓女大生。

附近監視器畫面拍下整起兇殺案過程，顏女與男子2人原本蹲在地上疑似談話，突然男子起身，似乎是在質問顏女，接著持刀，以揮、砍、刺等方式，瘋狂攻擊顏女，造成顏女倒地不起。

男子疑見顏女已無反應，準備轉身離去，未料走沒多遠，又回頭對著倒臥在地的顏女多砍了數刀，導致顏女大量失血，現場遺留大片血跡，當場慘死。

有目擊者描述，女子身中多刀，其中左手被砍到 「只剩皮連骨」，兇嫌下手毫不留情。女子疑是當地人，用徒步方式走到案發地，男子則是騎車到場，2人疑在談判，但不清楚談話內容為何，隱約聽見女子求饒說對不起，而男子在行兇後騎乘無車牌的機車逃逸，在臨走前，還踢了女子遺體一腳。

台中市清水警分局偵查隊長游啟明受訪指出，經現場初步勘驗，除在現場查獲兇刀，另發現死者胸腹部、手部、背部有10餘處刀傷，研判致命傷應是胸部，將釐清死者生前交往對象，並儘速查緝兇嫌到案，以釐清案情。