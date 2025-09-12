　
不斷更新／iPhone17預購優惠方案總整理！

不斷更新／iPhone17預購優惠方案總整理！

記者蘇晟彥／綜合報導

iPhone 17系列上市再次引爆全台果粉搶購，各間電信、通路商都卯足全力祭好康搶買氣，《ETtoday新聞雲》也替大家整理目前已知預購資訊，讓大家自由選擇喜歡的方案！

三大電信iPhone 17資費方案一次看！三大電信花式送好康互吸買氣
 

▲▼iPhone 17 Air。（圖／取自蘋果官網）

Studio A購機抽iPhone 17 Pro Max　5大新機優惠等搶

9月12日20：00開放預購

Apple 經銷商 STUDIO A 宣布自即日起於全台門市與官方網站開放 Apple Watch Series 11 / Ultra 3 / SE 3 預約，並將於今（12）日晚間8點起正式開放 iPhone 17 系列預約。為迎接新機到來，STUDIO A 盛大推出三重優惠：購機抽獎、健康好禮加碼、刷卡回饋放大術，最大獎則抽出一台iPhone 17 Pro Max。

．購機抽iPhone 17 Pro Max、AirPods Pro 3、健身會籍等豪禮
自9月19日至11月30日，凡於 STUDIO A、Straight A 全台門市及官網購買 iPhone 17全系列、iPad Air、Apple Watch Series 11 / Ultra 3 / SE 3，並加購 SA Care 或任一副廠周邊，即可登錄參加「STUDIO A震撼來襲・購機登錄抽iPhone 17 Pro Max」。最大獎為 iPhone 17 Pro Max 256GB (1名)，另有 AirPods Pro 3 (6名) 、健身工廠三個月金卡會籍 (10名) 及會員點數等多項好禮。

．健康升等大方送 超過6,000份好禮等你拿
活動期間購買指定新品，還可享受健康加碼禮：
• Simmpo 黑蕃茄葉黃素果凍精裝雙入組（價值870元）
• 健身工廠1個月金卡會籍（價值1,288元）

 為讓消費者購機更划算，STUDIO A 同步推出多項新機優惠：
1. 中國信託 LINE Pay 卡：單筆滿 12,000元，享 LINE POINTS 最高 3% 回饋，購買 iPhone 17 Pro Max 2TB 最高回饋可達 2,187 點。
2. icash Pay：綁定指定銀行刷滿 3,500元，加碼享 10% OPENPOINT 回饋，每月最高回饋 700 點。
3. 15 大銀行信用卡最高 12 期 0 利率 滿額再贈刷卡金，回饋最高可達 2,300元。
4. 加購 SA Care 全方位保障計畫：贈送最高價值 4,330 元周邊好禮。
5. 舊機換新機方案：指定機型加碼最高 10% 折抵優惠。

蘋果,Apple,iPhone 17,果粉（圖／Apple提供）

燦坤「開賣日一定拿得到」　４大獨家預購優惠開跑

9月12日20：00開放預購

燦坤3C家電將在12日晚上8時在燦坤線上購物網站正式開放預購iPhone 17系列新機，每個會員帳號或統一編號限購1台，Surpass會員可預購至多2台，Surpass會員預購成功加碼贈60W充電線(市價350元)，預購付款僅限信用卡付款(信用卡綁定行動支付付款將無法享有活動優惠)。

燦坤強調只要在燦坤線上購物成功預購者，保證開賣日9月19日11:00門市營業時，即可至預購時選定的指定門市馬上搶先取得預購的Apple新機。預購期間，燦坤也特別推出四大獨家預購優惠，包含「滿萬送300元指定配件券」(可累計)、「蘋安無憂轉資料服務」、「四大銀行限量現折回饋」、「舊換新估價加碼最高回饋20%」，同時，燦坤更以「門市實體守護」為經營核心，提供果粉一條龍的貼心服務，從購機的尊榮交機、資料備份轉移服務、燦坤獨家Just care行動保險裝置，亦配有Apple原廠認證iOS、Mac檢定的優質專員，能一對一提供精緻到位的服務。

買Apple到燦坤 iPhone 17系列新機享滿萬送限量300元指定配件券 再送「蘋安無憂資料轉移」
燦坤因應Apple Watch新品與iPhone 17系列的新機上市，首波將於全台104家Apple shop在9月11日上午11時開放Apple Watch新品預購活動，預購指定款Apple Watch SE送市值490元的Adam 35W充電頭；預購指定款Apple Watch S11送市值990元的 OtterBox 50W充電頭；以及預購指定款Apple Watch Ultra 3送市值990元的 LaPO 70W充電頭；燦坤iPhone 17系列的新機預購，則於9月12日(五)晚上8時於燦坤線上購物網站(網址：https://www.tk3c.com/ )正式開放預購，燦坤也提供果粉獨家預購優惠活動，9月12日晚上8時起至9月14日23:59期間，只要透過燦坤線上購物網站預購iPhone 17系列新機，每滿萬元就送300元指定配件券(可累計)，如滿1萬送300元券、滿2萬送600元券、滿3萬送900元券，以此類推，限量售完為止，去門市取貨交機額外再送會員價700元的「蘋安無憂轉資料服務」，由燦坤專業門市人員免費協助客人無痛裝置轉移服務，讓每位新機用戶都能完整備份舊機資料，放心輕鬆轉新機。

預購網址：https://www.tk3c.com/

