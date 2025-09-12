　
醫師釐清迷思　醫學上只有「骨折」骨裂只是保險用語

▲陳建宏醫師強調，醫學上所有骨頭裂痕與斷裂皆屬「骨折」，並無「骨裂」一詞。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳建宏醫師強調，醫學上所有骨頭裂痕與斷裂皆屬「骨折」，並無「骨裂」一詞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

10歲男童小勇在公園玩耍時不慎摔傷，手腕X光檢查顯示橈骨遠端有細微裂痕，醫師診斷為「骨折」，但保險公司卻以「骨裂」名義僅部分理賠，引發家長疑惑，對此，骨科醫師陳建宏特別澄清，「骨裂」並不是一個醫學名詞，在醫學上，無論是完全斷裂或僅有裂痕，通通都叫「骨折」。

陳建宏醫師表示，醫學專業定義「骨折」：骨頭結構完整性受到破壞的總稱。只要骨頭因為外力或病理原因而出現斷裂、不連續、裂縫，無論大小、深淺或型態，皆稱為骨折。

依骨折的型態可細分1、.完全骨折：骨頭完全斷裂成兩段或多段。2、不完全骨折：骨頭表面或部分結構出現裂痕，沒有完全斷開，例如青枝骨折（兒童常見）。3、壓迫性骨折：常見於脊椎，因為外力或骨質疏鬆造成椎體高度壓縮。4、病理性骨折：由腫瘤或骨質疏鬆導致骨頭脆弱，輕微外力就造成骨折。

▲陳建宏醫師強調，醫學上所有骨頭裂痕與斷裂皆屬「骨折」，並無「骨裂」一詞。（記者林東良翻攝，下同）

陳建宏醫師進一步說明，為什麼會有「骨裂」這個名詞？「骨裂」其實就是屬於不完全骨折的一種表現方式，並非獨立的醫學診斷，「骨裂」這個名詞在正統的醫學教科書、國際疾病分類、骨科文獻裡都不存在。

保險公司對「骨折」的理賠金額，通常依「嚴重程度」分級賠償，骨頭完全斷裂及僅有裂痕，賠償金額高低不同，因此；保險公司在理賠實務上，用「骨裂」來理賠不完全骨折，是合理的，只是民眾希望以完全骨折來要求保險公司理賠，結果造成醫學專業用語與大眾理解出現落差，病人以為「骨裂 ≠骨折」，但在醫師眼中「骨裂＝骨折」，而保險公司用「骨裂」理賠不完全骨折。

門診時常常需要花時間跟病人解釋，陳建宏醫師指出，骨折有輕微像髮絲狀裂痕，也有嚴重如粉碎性斷裂，但醫師開的診斷書一律是「骨折」。至於保險公司怎麼定義骨裂或骨折，那是契約並非醫學的問題。對骨折病人治療流程取決於受傷部位（手腕、腳踝、脊椎…）、骨折型態（穩定或不穩定）、病人年齡、骨質狀況、功能需求（運動員 vs 上班族）。輕微骨折可能只需要石膏固定，嚴重則需要鋼釘或鋼板固定。

陳建宏醫師強調，醫學使用精準的語言很重要，就像「癌症」不能隨便被稱為「腫瘤」、「感冒」不能混淆於「流感」。「骨裂」這個模糊的用詞，易讓病人誤認為是一個比較具「安全感」的診斷。身為骨科醫師，在此要傳達一個正確的觀念：醫學上只有「骨折」，沒有「骨裂」， 「骨裂」僅是保險方便理賠術語，非醫學名詞。

