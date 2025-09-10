　
社會 社會焦點 保障人權

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

▲▼ 警察大白熊現身棒球場 攜手統一獅舉辦反詐主題日 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼嘉義市最美議員顏翎熹(後排右5)攜手警局長陳明志(後排右4)，出席中華職棒在嘉義市的球賽，並呼籲反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局強力宣導反詐觀念，今年8月份詐欺受理情形相較於7月份有呈現下降趨勢，財損金額則減少1,263萬元、今年9月1日至9日查緝詐欺車手14名、收水及收簿手4名、其中包含以合法虛擬貨幣交易所「幣○科技」掩護非法洗錢的車手；昨（9）日統一7-ELEVEn獅隊在嘉義市立棒球場主場賽事，由警察局局長陳明志親自出席並擔任開球嘉賓，與到場嘉義市議員顏翎熹擔任打擊者共同揭開比賽序幕，藉由結合職棒賽事的高人氣與現場互動，將防詐觀念傳遞給更多的市民朋友、深入不同年齡層與族群心中。

▲▼ 警察大白熊現身棒球場 攜手統一獅舉辦反詐主題日 。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉義市最美議員顏翎熹出席統一獅嘉義市比賽擔任開球嘉賓 。（圖／嘉義市警局提供）

活動一開場，球場大螢幕即播放由嘉義市勇媽市長黃敏惠拍攝的反詐騙宣導短影音，內容貼近生活、案例真實，呼籲民眾提高警覺；警察局在現場發放「大白熊防詐五不扇」，球迷朋友人手一支，局長陳明志強調「不接、不點、不聽、不給、不怕」5步驟，就是保護自己預防詐騙最有效的方法。

警察局吉祥物「警察大白熊」與統一獅吉祥物「萊恩、盈盈」及啦啦隊Uni Girls一起登場跳舞，為球賽增添亮點、更HIGH翻全場，此外，場內也設置犯罪預防宣導攤位，提供識詐、反毒等多元宣導資料，並舉辦有獎徵答，讓大小朋友都能從互動中認識防詐知識。

▲▼ 警察大白熊現身棒球場 攜手統一獅舉辦反詐主題日 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局局長陳明志呼籲，對常見詐騙手法如「假投資、假交友、假檢警」時務必冷靜查證，有疑問就撥打165反詐騙專線，關注『165打詐儀錶板』，有真實詐騙案例與最新詐騙手法，養成防詐體質就不容易受騙！

09/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

顏翎熹嘉義市警察局反詐騙

