《轟吧！全壘打》棒球音樂劇熱血開演！周思齊力挺站台　9月嗨翻臺北城市舞台

▲▼ 音樂劇,棒球,臺北,跨界,親子,城市舞台,周思齊,全壘打。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲2025熱血音樂劇《轟吧！全壘打》即將於9/20、21在臺北「城市舞台」震撼登場，向所有觀眾傳遞熱血棒球音樂劇的歡樂氣氛與無限魅力！（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

當熱血的球場精神遇上繽紛的舞台燈光，2025最熱血的《轟吧！全壘打》即將在臺北「城市舞台」震撼登場！主創團隊將孩子在操場上揮汗的身影，化為劇場裡動人心魄的歌聲與舞步，運動的毅力、藝術的熱情，也在舞台上交織成最真摯的感動，邀請所有觀眾一同見證這股跨越世代的能量！

▲▼ 音樂劇,棒球,臺北,跨界,親子,城市舞台,周思齊,全壘打。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲《轟吧！全壘打》大小演員攜手演出精彩歌舞。

《轟吧！全壘打》製作團隊AM創意於9月9日(二)舉行盛大記者會，特別邀請甫奪下2025威廉波特少棒賽冠軍的東園國小少棒隊出席，並與前中信兄弟隊球星周思齊、臺北市藝文推廣處處長詹素貞、臺北市政府體育局專門委員黃力卉同台力挺，象徵藝文與體育的跨界結盟，共同為台灣孩子打造「強健體魄 × 美感生活」的未來。

▲▼ 音樂劇,棒球,臺北,跨界,親子,城市舞台,周思齊,全壘打。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲製作人林奕君(右)及臺北市藝文推廣處詹素貞處長(左)，致贈《轟吧！全壘打》紀念球服給現身力挺的傳奇球星周思齊(中)。

記者會開場，AM海鷗少棒隊率先以劇中橋段帶來結合歌舞與棒球動作的表演，燃起全場熱情。臺北市藝文推廣處詹素貞處長致詞時提到，棒球與音樂劇一樣，背後都有龐大的團隊支撐，每一分努力才能成就台前的精采。她期盼這次跨界合作能讓更多人同時愛上棒球與劇場。

AM創意代表製作人林奕君分享，自己從小練田徑，跌倒與反覆練習的經歷，培養了堅毅的心志。創辦AM的歷程同樣是一場需要耐力的比賽，她說，「棒球是台灣的國球，舞台則是藝術的戰場。《轟吧！全壘打》將兩者結合，是一份夢想與團隊的宣言，希望孩子能在劇場裡感受到和球場上一樣的榮耀與熱血！」

前中信兄弟隊球員周思齊也在受訪時盛讚這齣作品，他指出，「棒球與音樂劇結合相當特別，演員的歌聲和棒球肢體展現讓人印象深刻！棒球運動的寬廣度很大，不只是競技運動，今天用音樂劇表達，棒球跟音樂劇這兩者都很需要投入大量時間才會有精彩表現，因此我相當推薦！」東園國小少棒隊隊長陳世鴻也直呼，「音樂劇和棒球的結合非常精彩！」隊員林晉擇則期待音樂劇能吸引更多小朋友投入棒球行列！

▲▼ 音樂劇,棒球,臺北,跨界,親子,城市舞台,周思齊,全壘打。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲臺北市藝文推廣處處長詹素貞與威廉波特少棒冠軍東園國小少棒隊團隊出席支持《轟吧！全壘打》音樂劇（前排左二藍振奕教練、後排左二賴敏男總教練、後排右一駱政宇教練）。

記者會最後，製作人林奕君與臺北市藝文推廣處詹素貞處長一同將紀念球服致贈給周思齊，象徵球場與劇場的世代傳承。最後團隊再度獻上劇中曲目〈Fun go〉，將現場氣氛推至最高潮！

本劇適合6歲以上親子共賞，首演將於2025年9月20日至21日在臺北城市舞台舉行，Tixfun售票網現正熱賣中，詳情請鎖定「AMcreative 安徒生和莫札特的創意」官方臉書粉絲專頁。

《轟吧！全壘打》棒球音樂劇
● 演出地點：臺北 │ 城市舞台（臺北市松山區八德路三段 25 號 B1）
● 演出場次：
9/20 (六) 10:30、15:00
9/21 (日) 10:30、15:00
● 購票連結：https://amcreative.cc/HRmPr

