3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星平板Tab S11、Tab S10 Lite突襲上市　串聯自家AI生活圈

記者蘇晟彥／台北報導

三星 8日宣布在台灣推出Galaxy Tab S11系列與Galaxy Tab S10 Lite；Tab S11系列具備頂尖效能，以輕薄設計、新一代S Pen與創新AI應用，讓工作與創作如虎添翼；Galaxy Tab S10 Lite價格親民並集結星粉喜愛的10.9吋大螢幕、完善AI與隨附S Pen，系列產品預計將於9 月19台灣上市。

▼Galaxy Tab S11系列、Galaxy Tab S10 Lite 9月19日在台灣上市。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Galaxy Tab S10 Lite、Galaxy Tab S11 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Galaxy Tab S10 Lite、Galaxy Tab S11 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Galaxy Tab S11系列共推出Galaxy Tab S11 Ultra、Galaxy Tab S11兩款機型，以及薄霧灰、薄岩銀雙色選擇，多元容量，建議售價NT$23,990起。Galaxy Tab S10 Lite推出酷玩灰、潮炫銀、出色紅三款顏色，8+256GB及6+128GB容量選擇，單機建議售價NT$11,900起（表一）。預計9月19日起陸續上市。

喜迎新機上市，10月31日前，凡於指定通路購買Galaxy Tab S11系列機種，即享容量升級優惠：
・購買Galaxy Tab S11 Ultra 12GB+512GB薄型鍵盤套裝組，即可以半價優惠升級為16GB+1TB薄型鍵盤套裝組；
・購買單機Galaxy Tab S11 Ultra 12GB+256GB、可享免費升級為12GB+512GB版本；
・購買單機Galaxy Tab S11 12GB+128GB，可享免費升級為12GB+256GB版本。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「觀察三星在台平板銷售輪廓，學生族群約佔兩成，顯現平板在校園生活中的重要性，我們同步引進Galaxy Tab S10 Lite滿足其學習與娛樂需求。期盼上述兩款新品，為平板市場注入活水，持續締造銷售佳績。」

▲▼ Galaxy Tab S10 Lite、Galaxy Tab S11 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Galaxy Tab S10 Lite、Galaxy Tab S11 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Galaxy Tab S11系列：極致生產力輕薄隨行，異地辦公不設限
Galaxy Tab S11 Ultra以極致工藝打造，具備5.1mm纖薄機身，手感大幅提升，並首度於Galaxy Tab導入3奈米處理器，效能毫不妥協；搭配5.2mm超窄螢幕邊框，隨享沉浸式視覺盛宴。全系列均搭載Dynamic AMOLED 2X螢幕，峰值亮度達1,600尼特，無論室內或戶外，都能享受清晰生動的視覺效果。

盒裝隨附的S Pen，是創作人士的靈感紀錄利器。Galaxy Tab S11系列S Pen全新升級，六角形筆身設計提供更舒適穩固的握持感受；創新錐形筆尖支援更大傾斜角度，操作更精準，將創意思維完美呈現。新增便利貼功能，可在Samsung Notes上記錄突發的創意或代辦事項。此外，更支援Goodnotes、Clip Studio Paint、LumaFusion及Notion等豐富第三方應用程式，不論筆記、繪圖、影片剪輯到專案規劃，Galaxy Tab S11系列都能全力應援大展身手。

Galaxy Tab S11系列具備完善的創新AI應用。使用者只需長按側鍵，即可啟用Gemini，透過跨APP秒到位功能，以語音指令輕鬆執行跨應用程式的複雜任務；例如在線上會議中，若同事分享長篇報告而來不及閱讀，即可指示Gemini幫忙整理重點並直接存入Samsung Notes。Gemini Live還能分享相機或螢幕畫面，為生活中各式情境提供即時回饋；結合超大螢幕，全面釋放AI潛力。

Galaxy Tab S10 Lite：學生與小資族的超值首選 一機滿足日常所需
Galaxy Tab S10 Lite配備10.9吋大螢幕，搭載Vision Booster技術，展現生動鮮明的顯示效果。搭配多重視窗操作，能同時開啟教材、筆記或影片，學習與工作效率全面升級。低藍光護眼設計，能有效減少藍光發射，貼心呵護雙眼，長時間使用更加舒適無負擔。

Galaxy Tab S10 Lite亦集結豐富Galaxy AI功能，化身用戶神隊友。遇到不熟悉的資料，只需透過「搜尋圈」功能圈選螢幕上內容，便可立即獲得翻譯或相關資訊；靈感乍現時，使用S Pen便能一筆記錄，並透過Samsung Notes內建手寫模式，將潦草筆記轉換成整齊文字；數學計算助理則能迅速解出複雜方程式，化身最佳解題幫手；在閱讀教材或報告時，也能直接在PDF 文件上註記。

無縫串聯Galaxy生態圈
Galaxy Tab可無縫串聯Galaxy S25 FE與Galaxy Buds3 FE等行動裝置，開啟便捷Galaxy AI生態圈。借助多功能操控，可在手機與平板間快速複製、貼上或拖放內容，提升工作效率。靈感湧現時，只需啟用快速分享，即可將影片或影像素材從手機傳輸到平板，於寬廣螢幕進行細部編輯；Galaxy Buds3 FE則是沉浸式娛樂利器，透過自動切換裝置（Auto Switch）功能，音訊可依使用情境於智慧型手機與平板間自動切換，暢享優質音訊體驗不間斷。

 ▼日前Galaxy S25 FE上市也引起關注。

▲▼ Galaxy Tab S10 Lite、Galaxy Tab S11 。（圖／記者蘇晟彥攝）

  Galaxy Tab S11 Ultra ( 14.6 吋 ) Galaxy Tab S11 ( 11 吋 )
尺寸* 208.5 x 326.3 x 5.1 mm 165.3 x 253.8 x 5.5 mm
重量* 692g (Wi-Fi)．695g (5G) 469g (Wi-Fi)．471g (5G)
作業系統* Android 16.0．One UI 8 Android 16.0．One UI 8
螢幕
  14.6 吋．2960 x 1848 11 吋．2560 x 1600
  120Hz 畫面更新頻率．Dynamic AMOLED 2X+ 抗反射鍍膜技術 120Hz 畫面更新頻率．Dynamic AMOLED 2X
  峰值亮度 1,600 尼特 / 最大亮度 1,000 尼特
處理器
  聯發科 Dimensity 9400+ 處理器
相機
主鏡頭 1,300 + 800 萬畫素超廣角 1,300 萬畫素
前鏡頭 1,200 萬畫素超廣角 1,200 萬畫素
連結能力* 5G (Sub-6)．Wi-Fi 7 5G (Sub-6)．Wi-Fi 6E
音效 四聲道揚聲器
S Pen S Pen (不支援 BLE) S Pen (不支援 BLE)．隨盒附贈
耐用性 IP68．Armor 鋁合金
SIM SIM + eSIM SIM + eSIM
安全性 螢幕指紋辨識 (FOD)
電力方案 11,600 mAh / 45 W 8,400 mAh / 45 W
  Galaxy Tab S10 Lite
螢幕 10.9 吋．2112 x 1320 ( WUXGA+ )．TFT
作業系統 Android 15.0
尺寸 165.8 x 254.3 x 6.6mm
重量 524g ( Wi-Fi．5G )
相機 主鏡頭 800 萬畫素
前置鏡頭 500 萬畫素
處理器 Exynos 1380
電力方案* 8,000mAh
連接能力 5G．Wi-Fi 6．Bluetooth® v 5.3
音訊 2EA ( 1.6W )
