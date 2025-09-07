台東3姊妹生食野菜疑中毒！1人稱「茶醉」　衛生局返現場採樣

記者楊晨東、莊智勝／台東報導

台東縣卑南鄉6日下午傳出疑似食物中毒案，3名姊妹當天在白玉瀑布旅遊，期間食用路邊不明野菜，後又在茶藝館用餐，未料餐後3人相繼出現頭暈、不適等症狀，分送往馬偕、東基醫院急診，醫師初步診斷疑似抗乙醯膽鹼中毒。一名恢復意識的患者表示，懷疑自己是喝了紅烏龍茶才造成「茶醉」；對此，衛生局已採集野菜及茶葉樣本送驗，結果最後將於一周後出爐。

▲衛生局人員在患者陪同下重返白玉瀑布，採集3人生食的野菜樣本。（圖／記者楊晨東翻攝）

台東縣衛生局6日下午3時許接獲消防局通報，3名患者中午在一處茶藝館用餐，先後飲用紅烏龍後，即出現頭暈不適等症狀，其中一人更瞳孔放大、意識模糊，分別送往馬偕、東基醫院急診治療；但同時段店內其他顧客喝下相同茶品後卻未出現異狀。

患者自述，她們在前往茶藝館用餐前，曾於白玉瀑布生食路邊野菜，後在茶藝館用餐後才出現症狀。由於野菜與茶品時間相近，確切中毒來源仍待釐清。

事後一名恢復意識的患者在衛生局人員陪同下前往白玉瀑布尋找3人昨天生食的野菜，患者表示，該植物是俗稱「南非葉」的品種，可供食用，因此懷疑不適的主因應是「紅烏龍茶」，推測自己平常沒有喝茶的習慣，又空腹喝了2杯紅烏龍，才出現頭暈、四肢不協調，類似「茶醉」的反應。

但衛生局人員為謹慎起見，已將現場採集的疑似南非葉樣本帶回檢驗，同時也將患者飲用的茶葉與食物一併送驗。相關檢驗結果最快需一週後才能出爐。