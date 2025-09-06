向「清原芋圓」求償1700多萬！　代理商1行為自打臉

▲清原芋圓。（圖／清原芋圓提供）

記者葉國吏／綜合報導

加盟店清原芋圓，因代理商林女使用非指定原料引發合約糾紛，最終走上法庭。林女要求清原芋圓總公司賠償1768萬元，還要求返還加盟契約。不過最後林女因為1行為被打臉認定是她先違約，駁回訴求。

根據判決書指出，2020年林小姐與清原芋圓所屬的丸芋堂公司簽下區域代理合約，負責台南及台中的加盟事宜，合約有效期至2025年。然而，雙方合作過程並不順利。林小姐被要求統一向丸芋堂採購原料，但她主張原料品質有問題，轉而使用其他供應來源。這種「跑料」行為引發矛盾，丸芋堂依約終止合作，林小姐則提告索賠。

法庭調查發現，林小姐曾因跑料被罰款1萬元，且在多家加盟店被查出使用非指定原料，違規次數超過三次。林小姐辯稱曾獲口頭允許更換原料，並指控丸芋堂原料有瑕疵。但法院認為，合約有明確退貨及違約金機制，林小姐應循正規途徑解決問題，而非擅自使用其他供應商原料，且她未能提供可信證據佐證。

除了索賠1768萬元，林小姐還要求返還加盟契約，試圖以展店受阻及收益損失為由，向丸芋堂尋求賠償。然而，法院指出加盟契約是加盟店直接與丸芋堂簽訂，林小姐僅為代理角色，無權要求契約或保證金返還。台南高分院最終維持一審敗訴結果，並不准再上訴。