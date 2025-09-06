摩斯漢堡「炸肉餅棒球堡」新上市　大巨蛋店限定開賣

▲摩斯漢堡大巨蛋店獨家開賣「炸肉餅棒球堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶搭中華職棒賽事熱潮，摩斯漢堡推出全新「炸肉餅棒球堡」，選用棒球造型麵包夾入酥炸豚肉排，搭配道地日式照燒鹽蔥醬，即日起於大巨蛋店獨家開賣，每日限量、售完為止。

為應援台灣職棒賽事，摩斯漢堡大巨蛋店獨家推出「炸肉餅棒球堡」，採用台灣優質前腿豬絞肉佐洋蔥、雞蛋，再裹上特製漿粉下鍋油炸，製成外酥內嫩的豚肉排，搭配清爽高麗菜絲以及道地日式照燒鹽蔥醬，夾進棒球造型的蓬鬆麵包中，單點售價119元。

▲同步推出個人餐優惠組合。

同步販售個人餐優惠組合，內含炸肉餅棒球堡1顆、摩斯雞塊1份、黃金地瓜薯條1份及大杯冰紅茶1杯，特價249元，每日數量有限、售完為止。

▲Chili’s跨界合作味全龍推出2款期間限定聯名餐。

另外，美式餐飲品牌「Chili's」本月也找來味全龍推出2款聯名餐，「胃全龍ㄟ堡（THE BIG SMASHER®）」選用近年歐美超夯Smasher Burger做法，選用近半磅手壓牛肉餅以高溫鐵板鎖住肉汁，外酥內嫩、香氣十足，再層層堆疊洋蔥丁、新鮮生菜、酸黃瓜、美式起司及千島醬，大口咬下超滿足，售價395元。

「黑火山Chill爆奶昔」則來自經典熱銷甜點Molten Chocolate Cake，以香濃巧克力奶昔為基底，結合蛋糕與濃郁巧克力醬，打造冰涼濃郁的夏季甜點飲品，售價260元，即日起至9月30日於全門市限時上市。