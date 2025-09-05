　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

信義區又多了一個潮流新地標！三星 Galaxy Z Fold7 攜手知名潮流品牌 Mark Gonzales 打造的「奇想潮玩所」登場，化身最潮的「摺」學派對現場。入口處的 Mark Gonzales 小天使立體裝置成為全場焦點。現場結合沉浸式互動與設計巧思，處處都是吸睛亮點，吸引不少民眾駐足拍照打卡。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 三星 Galaxy Z Fold7 攜手 Mark Gonzales 打造「奇想潮玩所」，結合沉浸互動與五大體驗區，吸引民眾打卡朝聖 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

此次活動特別規劃五大體驗區，讓科技與潮流一次融合。輕盈風鈴、漂浮裝置從裝置藝術到實際操作，民眾不僅能拍下潮流美照，還能親手體驗最新 Galaxy AI 功能，現場氛圍熱鬧宛如科技迷的天堂。

Samsung Galaxy Z Fold7 最大亮點之一，就是配備 2 億畫素旗艦相機。現場記者實測，把照片放大毛孔睫毛放大後細節清晰到驚人，萬花筒中每個反射都能擷成獨立照片，讓民眾直呼視覺衝擊。「超清晰！細節非常精緻，這是我第一次體驗到！」

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼Samsung Galaxy Z Fold7 搭載 2 億畫素相機，細節清晰驚人，萬花筒反射都能化作獨立照片，民眾直呼視覺衝擊 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

最新手機實測體驗，也讓許多創作者與網紅直呼驚艷。科技創作者宇恩表示，鏡頭解析度非常清楚，連毛細孔都能看得一清二楚，提醒大家更要重視妝容與保養。網紅林奐則分享，不僅拍照細膩，就連錄影效果都超乎預期，直呼「實在太強了」。他也提到，新機機身設計輕薄，手感出乎意料地好，比想像中還要輕巧許多。

現場另一大吸睛亮點是「Mark Gonzales Style Lab」，民眾可親身體驗 Galaxy AI 生成式相片編輯，隨手一拍即可替照片加上眼鏡、帽子等不同配件、轉換不同風格，從街拍風格到時尚大片一鍵切換，宛如化身潮流雜誌總編輯。

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 創作者盛讚相機清晰、錄影強大，現場「Mark Gonzales Style Lab」更讓民眾體驗 Galaxy AI 生成式相片編輯，一鍵變身潮流大片。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

此外，Galaxy Z Fold7 的 Gemini Live 即時視覺分享功能，將手上文件直接摘要與翻譯。又或者打開手機上的資料也能透過 Gemini Live 直接整理出來，成為學生與上班族的最愛，只要拍一下文件或雜誌，就能立即摘要重點，現場體驗者驚呼「超方便！」吸引不少人圍觀。

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ Galaxy Z Fold7 Gemini Live 功能，秒拍文件就能摘要翻譯，學生與上班族直呼超方便 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了科技體驗，「奇想潮玩所」更打造信義區週末夜最新的打卡熱點。人潮穿梭其中，IG、社群平台瘋狂洗版，不少人特別為了拍照打卡前來朝聖。

活動現場還準備多項限量好禮，包括 Mark Gonzales 潮流周邊、造型冰棒，以及 The Freestyle 微型智慧投影機抽獎，讓參與者驚喜連連。

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 「奇想潮玩所」成信義區最新打卡熱點，限量好禮與潮流裝置，週末潮人必朝聖。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

「奇想潮玩所」即日起至 9 月 21 日止，每週五、六、日限定登場，地點就在台北信義新光三越 A8 館前廣場。三星表示，這次透過 Galaxy Z Fold7 結合潮流品牌 Mark Gonzales，希望打造一場「科技 × 潮流」的沉浸式體驗，邀請民眾親身探索未來感十足的創意現場。

活動詳情：查看官方網站

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 即日起至 9 月 21 日止『奇想潮玩所』週五至週日限定登場，Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 帶來科技與潮流沉浸體驗。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲三星「奇想潮玩所」信義快閃　Galaxy Z Fold7 × Mark Gonzales 創意登場 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

09/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

Samsung Galaxy Z Fold7Mark Gonzales奇想潮玩所信義區互動體驗AI生成式相片編輯2億畫素相機潮流打卡The Freestyle新光三越 A8

