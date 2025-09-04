　
社會 社會焦點 保障人權

獨／設局狂削皮肉錢逼死印尼妹　人蛇父竟是熱心佳評績優警察

▲逼印尼妹接客害命的應召站主嫌胡恆銓爽帶全家人赴越南胡志明市爽吃米其林餐廳。（圖／記者張君豪翻攝）

▲逼印尼妹接客害命的應召站主嫌胡恆銓與任警職父親聚餐。（圖／民眾提供翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市板橋胡恆銓、武阮薔薇（越南籍）夫妻從2024年涉嫌在北市中山區、新北中和、板橋區專營泰國、越南、印尼等東南亞妙齡女子以樓鳳方式下海賣淫，結果因苛扣賣淫女皮肉錢，導致一名為償還約10萬台幣的印尼女子每天頻繁接客引發心臟病，去年7月送醫後宣告不治。

檢警統計胡姓夫妻今年1-5月的應召站收入就高達362萬台幣，知情人士透露，應召站主嫌胡男父親長期擔任外勤警察，更曾獲資深績優警察，胡男父親平時熱心服務民眾，風評甚佳，今年初服務屆滿35年在南部光榮退休。

知情者透露，胡男家住板橋地區，父親卻長期在中南部服務，曾歷練基層警員晉升外勤小隊長，更曾獲資深績優警察表揚，從警年資35年，並於今年屆齡報請退休核可。警界人士指出：可能因胡父長期與兒子分離在中南部服務，對兒子在外營生謀財方式不甚了解，加上胡嫌父親服務地區並未與胡男開設應召站地區重疊，目前專案小組經查排除胡嫌父親與案情有涉之可能。

但胡父為資深績優警員，接到通知親兒涉嫌人口販運及經營外籍女子留容賣淫、組織犯罪等重罪相當錯愕。警界人士說，警員長年在外工作，不少警員與眷屬關係相當疏離，若司法調查釐清胡父無涉案，應可杜絕外界不當聯想揣測。

