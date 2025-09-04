獨／設局狂削皮肉錢逼死印尼妹　人蛇父竟是熱心佳評績優警察

▲逼印尼妹接客害命的應召站主嫌胡恆銓與任警職父親聚餐。（圖／民眾提供翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市板橋胡恆銓、武阮薔薇（越南籍）夫妻從2024年涉嫌在北市中山區、新北中和、板橋區專營泰國、越南、印尼等東南亞妙齡女子以樓鳳方式下海賣淫，結果因苛扣賣淫女皮肉錢，導致一名為償還約10萬台幣的印尼女子每天頻繁接客引發心臟病，去年7月送醫後宣告不治。

檢警統計胡姓夫妻今年1-5月的應召站收入就高達362萬台幣，知情人士透露，應召站主嫌胡男父親長期擔任外勤警察，更曾獲資深績優警察，胡男父親平時熱心服務民眾，風評甚佳，今年初服務屆滿35年在南部光榮退休。

知情者透露，胡男家住板橋地區，父親卻長期在中南部服務，曾歷練基層警員晉升外勤小隊長，更曾獲資深績優警察表揚，從警年資35年，並於今年屆齡報請退休核可。警界人士指出：可能因胡父長期與兒子分離在中南部服務，對兒子在外營生謀財方式不甚了解，加上胡嫌父親服務地區並未與胡男開設應召站地區重疊，目前專案小組經查排除胡嫌父親與案情有涉之可能。

但胡父為資深績優警員，接到通知親兒涉嫌人口販運及經營外籍女子留容賣淫、組織犯罪等重罪相當錯愕。警界人士說，警員長年在外工作，不少警員與眷屬關係相當疏離，若司法調查釐清胡父無涉案，應可杜絕外界不當聯想揣測。