快訊／板橋女包水餃「遭捲絞肉機」臉埋肉餡亡！　雇主過失致死移送

▲新北板橋水餃女工右手捲入絞肉機裡，送醫搶救不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市板橋區南雅南路二段巷內一處民宅，2日上午發生一起意外！一名70歲陳姓婦人包水餃時，右手遭絞肉機捲入，郵差喊掛號卻沒有人回應，推門一看驚見陳女臉埋絞肉餡內一動也不動，趕緊報警處理，但陳女經搶救過後仍不幸死亡。檢方今相驗遺體，但因死因不明將擇日解剖，陳女的吳姓雇主被依照過失致死罪移送新北檢。

回顧整起案發經過，70歲陳姓婦人受雇於62歲吳姓老闆，從事水餃攤販絞肉工作，2日上午11時許53歲張姓郵差送信時，大喊了幾聲掛號卻沒人回應，他見大門敞開，進門後驚見陳女趴在絞肉攪拌混和機上，但他喊了幾次「阿姨」對方都沒有回應，且地上的水龍頭也沒有關，他驚覺不對勁趕緊報警處理。

警消獲報到場發現，陳女趴在絞肉攪拌混合機上，臉上滿是肉餡，隨即出動破壞器材協助脫困，但陳女獲救時已無呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。

▲檢方今(3)日前往殯儀館對陳婦遺體進行相驗，死者兩名兒子、報案人、雇主均到場 。（圖／記者陸運陞攝）

根據警方初步調查，陳女聘僱於該食品行工作不到半年，水餃製作完成後就在板橋南雅市場販售，同時也兼賣魚，而食品行吳姓老闆平時非常低調，都雇用二度就業的阿姨，但未依勞基法規定雇用員工，後續將通報勞工局依照權責處理。

檢方3日針對陳女遺體進行相驗，陳女的2個兒子、郵差、吳姓雇主都現身，但因陳女死因不明，將擇日解剖，至於吳姓雇主則被依照過失致死罪移送新北檢。