金石堂板橋文化店宣布熄燈！業者揭原因　出清拍賣時間曝

知名連鎖書店「金石堂」最近宣布，板橋文化店因租約到期，將於明年1月結束營業。對此，許多在地人紛紛不捨直呼「太傷心，以後要去哪裡翻看新書」、「小時候的回憶」。

金石堂書店1982年創立，創始店位於台北市公館商圈，2001年全盛時期的全球門市數曾高達102家，包括台灣100間及加拿大2間。然而，隨著科技影響、電子書市場崛起導致實體書市場萎縮，如今台灣門市只剩下34間，光是今年已宣布關閉3家門市，包括新北板橋店、台中西屯福科店於2月16日結束營業，就連新北三峽北大店也只營業至9月20日。

針對板橋文化店熄燈一事，金石堂於臉書發文公告，因租約到期，將於明年1月正式熄燈。業者為了感謝讀者27年來的支持，自即日起至明年1月11日推出大型清倉活動，優惠方式包括全館圖書79折、單筆滿千元可折百元，另有回頭書（二手書）6本500元、文具1折起、日文雜誌3本69元等優惠，而民眾若身分證尾數2或7，9月30日前消費滿500元加贈100元禮金。

這篇貼文引發許多網友不捨，其中有人表示「看到這家金石堂也收，就讓我想到當初天母店也收掉時候的感覺，真的太遺憾」、「不要！實體門市越來越少，要去哪裡逛書店」、「太傷心，以後要去哪裡翻看新書」、「我還是喜歡紙本書的書香味」、「小時候的回憶」、「時代的眼淚」、「感謝金石堂文化店陪伴我度過無數美好的閱讀時光」。

