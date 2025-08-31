林書豪退休「2天前才決定」下一步曝光！球迷含淚祝福：一代傳奇

▲林書豪宣布退休。（圖／TPBL職籃提供）



記者施怡妏／綜合報導

在NBA發跡，曾掀起「林來瘋」運動的林書豪，於今（31）日宣布正式退休，結束15年的職業生涯。目前林書豪還沒想好下一步的規劃，退休的決定是兩天前才決定的，想先好好陪家人。消息曝光，球迷直呼「看過現場比賽，真的很幸運」、「我的青春」、「很遺憾，但是衷心祝福。」

林書豪今早在社群媒體宣布正式退休，知道有一天會離開，但如今真的要跟籃球說再見，仍然是這輩子最難的決定，「我永遠會懷念在你們面前打籃球的每個時刻，但我們所共同擁有的遠超於籃球。對於未來的一切，我們一起向前看。」

至於林書豪的下一步？經紀公司表示，退役的決定是兩天前才決定的，目前還沒有規劃下一步，會先把心思都放在陪伴家人上。

林書豪2023年9月加入新北國王，完成與弟弟林書緯同場作戰的終極夢想，幫助國王在PLG、TPBL都各拿下1座總冠軍。他不只幫助球隊邁向冠軍，還讓無數球迷見證屬於籃球的感動。

▲2012年「林來瘋」席捲全球，林書豪一戰成名。（圖／達志影像／美聯社）

消息曝光，大批球迷不捨，「林書豪是我開始看NBA的原因，也是我最喜歡的球員」、「感謝曾經的林來瘋跟後期回來台灣打球」、「回來才知道豪神真的有夠強，超級傳奇」、「感謝書豪對台籃的貢獻」、「祝福豪神！華人籃球界最頂的存在」、「真希望能有個引退賽什麼的」、「當初會開始看NBA也是因為豪哥，祝福豪哥退休愉快」。

網友提到，林書豪宣布回台灣打球時，在PLG職籃高雄鋼鐵人隊伍時期的勇猛仍歷歷在目，「還是覺得鋼鐵人時期豪神很猛，一人救全隊」、「鋼鐵人時期是豪神在台灣最猛的」、「在鋼鐵人那段時間真的讓人有救世主的感覺」、「感謝豪神在鋼鐵人開無雙的那年，看得很過癮」、「帶領兩勝戰績墊底的球隊，一路拚到最後一場例行賽，差一點點就可以進季後了，超屌」。