政治

雲林統籌分配款少27億惹怒張麗善　張嘉郡喊話政院：趕快核實撥付

▲▼國民黨團召開 預算假訊息滿天飛 打假除弊才是真 記者會 打臉綠侧翼公視 農業部假訊息 王鴻薇 羅智強 張嘉郡出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委張嘉郡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

新版財劃法今年3月公布施行，雲林縣明年的統籌分配稅款預計將可分到273億元，未料縣府29日下午接獲財政部通知，雲林僅獲配246.5億元，短少27億元。對此，國民黨立委張嘉郡表示，呼籲行政院核實撥付統籌分配稅款與一般性補助款，保障地方政府正常運作。

對於統籌分配稅款少27億。雲林縣政府錯愕不解，縣長更轟中央，「集權又集錢」，這些錢都是百姓繳納的稅金，縣民每年上繳700多億元國稅，多年來沒有獲得中央重視，好不容易財劃法通過，以為財政能夠舒緩，沒想到中央想方設法苛扣地方財源，這樣的政府到底怎麼了。

張嘉郡也表示，地方政府是第一線面對民眾的各項民生需求，且地方基礎建設普遍不足，地方政府也都背負巨額負債，基於地方自治與新版財劃法的精神，中央應適度下放財政權，協助地方改善基礎建設、育兒津貼、老人福利等，並能招商引資、增進地方發展，以期能平衡城鄉差距。

張嘉郡表示，政府施政是一體，雲林縣民每年上繳700多億國稅，但中央卻一再跟地方斤斤計較、秤斤減兩，不但無助政府施政，也會持續加大城鄉差距，呼籲行政院核實撥付統籌分配稅款與一般性補助款，保障地方政府正常運作。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

雲林統籌分配款少27億惹怒張麗善　張嘉郡喊話政院：趕快核實撥付

