不用賒帳了！海巡成功追加14億預算　管碧玲：謝謝朝野支持造艦經費

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

海委會成功追加14.9億元預算，對此，海委會主委管碧玲今（29日）在臉書發文指出，其中，有14億641萬是海巡署的預算，她特別請海巡署長張忠龍通知造船廠，「我們不必賒帳了」。管碧玲說，她要謝謝立法院的支持，海巡堅守崗位，抓偷渡、查走私，絕對會傾力不辜負大家的支持。

管碧玲表示，她要感謝親愛的海巡弟兄姊妹，因為他們的辛勞得到各方的肯定，海委會所需15億的追加預算，除了媒體宣傳經費慘被刪除之外，其餘全數得到立法院朝野協商的支持。

管碧玲細數，海委會主管部分最終成功追加了14億9342萬預算，其中14億641萬是海巡署的預算，她也特別指示張忠龍副主委兼署長，請他通知兩家造船廠，「我們不必賒帳了！」。管碧玲強調，已經驗收完畢的船，可以加速籌劃交船典禮，交船後依序辦理遠航訓練。

此外，管碧玲提及，昨日韓國瑜院長和三個黨團對海巡署的支持程度很高，她一開口，院長立即好意地把原先排在倒數第二案的海委會預算主決議，提前到第一案審議，好讓她可以趕回高雄，以便主持今天早上的主管會報。

管碧玲表示，在她明白表達因為要支持海巡署後，國民黨立委王鴻薇也願意把造艦所需經費全數給予通過，把原本「部分凍結」的提案，改為要求「撙節開支」的主決議。

管碧玲接著點出，她看到追加預算的審查中，在各個不同部會的提案，都浮現了善意溝通的空間，協商的可能性隱然浮現，氛圍有所不同，或許因為政治的紛擾一頁翻過一頁，台灣的民主再度在生猛的耀動後，邁向沉澱的韌性。

最後，管碧玲說，她要謝謝立法院的支持，海巡堅守崗位，抓偷渡、查走私，絕對會傾力不辜負大家的支持，期待翻頁之後的政局，會開展新的氣象。