超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊！酷洛米、KITTY穿雨衣超萌

▲7-11再度推出「HUNTER x三麗鷗」周邊，集結 Hello Kitty、KUROMI 兩大人氣IP，穿上HUNTER經典雨靴、雨衣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN在今年4月推出全店精品「HUNTER x三麗鷗」活動，引爆粉絲搶購，因此夯到再開第二波，讓Hello Kitty、KUROMI 兩大人氣IP，穿上HUNTER經典雨靴、雨衣，此波周邊外出、居家都有，將於9月3日下午3點起在全台門市快閃購。

▲「30公分巨大雨衣絨毛公仔」有Hello Kitty款、Kuromi款。（圖／業者提供）

「HUNTER x三麗鷗」此波聯名周邊，包括限定「造型絨毛吊飾」，共有3款設計，質感柔軟可愛，可隨意掛在包袋或隨身物品上，增添造型特色，每款加價購249元。「30公分巨大雨衣絨毛公仔」有Hello Kitty款、Kuromi款，可作為居家擺飾，加價購499元。

▲「HUNTER x三麗鷗」周邊包括外出、旅行實用好物。（圖／業者提供）

實用外出用品，包括「折疊傘」（共2款），三折設計便於攜帶，具防夾手開關與抗紫外線功能，晴雨兩用，加價購399元。另有圖騰浴巾，觸感柔軟，適合旅行或居家使用，加價購399元。

▲「大硬殼收納包」以行李箱造型設計，防撞耐用。（圖／記者林育綾攝）

「大硬殼收納包」以行李箱造型設計，防撞耐用，附揹帶可當斜肩包，加價購599元。「旅行收納袋三件組」，輕巧分類收納，適合外出或健身使用，加價購599元。另外還有隨身折疊椅（共2款），使用牛津布椅面，透氣耐磨，方便收納與攜帶，加價購299元。





▲「旅行收納袋三件組」可輕巧分類收納。（圖／記者林育綾攝）

居家生活用品有「隨身餐具三件組」（共2款），以304不鏽鋼製成，耐用好清洗，附有可愛造型收納盒，方便攜帶，筷子、叉子與湯匙皆有精緻雷雕圖騰設計，每款加價購249元。

餐具系列還包括Hello Kitty 、酷洛米造型「彩色陶瓷碗」，碗底帶有圖騰設計，耐高溫可進微波爐與洗碗機。

▲「彩色陶瓷碗」。（圖／記者林育綾攝）

全店精品「HUNTER x三麗鷗」活動將於9月3日下午3點起，在全台門市快閃購，凡有會員報手機號碼，即可用不限金額加購。

▼7-11再度推出「HUNTER x三麗鷗」周邊。（圖／業者提供）

★全聯卡通總動員

為迎接開學季到來，全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等，即日起至9月25日超過30件品項，橫跨家庭與寵物品項，推出最低49折起就能免運到家。

此波「卡通總動員」結合開學季及萌寵商機，瞄準學生、親子、寵物三大族群，讓會員以優惠價一次補齊生活好物，回顧往年的寶可夢、蠟筆小新等購換活動超夯，開發聯名品項上以主要客群喜愛廚房家電、小物、療癒IP商品、實用性高做為預購項目。

▼全聯推出「卡通總動員」會員預購。（圖／業者提供）

