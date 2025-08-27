炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠　雞塊加1元多1件

▲速食店最新優惠整理。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食店推出最新限時優惠，肯德基可享咔啦脆雞、中薯買1送1，漢堡王及頂呱呱則分別推小華堡、波浪薯條買1送1；麥當勞超殺夏季優惠券也正式開跑。

▲麥當勞夏季優惠券今天開跑。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基

肯德基會員限定「炸翻星期三」活動今（27）日限時開跑，本周3大優惠包括「咔啦脆雞買1送1」，2塊特價71元，換算下來平均每塊炸雞不到36元；「激省56折桶餐」，6塊炸雞只要239元；「中薯買1送1」，50元就能吃到2份酥脆薯條，上述優惠券於今日上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

●頂呱呱

頂呱呱周三會員日今日「波浪薯條買1送1」，2份波浪薯條特價65元，今日於官方LINE帳號領券且須於今日使用完畢，提醒桃園機場、松山機場門市不適用此優惠。

●漢堡王

漢堡王國王日即日起至8月29日限時3天「小華堡（原味／辣味）買1送1」，特價119元，每顆小華堡下殺60元有找，提醒機場店、科技廠店、兒童樂園店、內湖三總店不適用此優惠。

●麥當勞

麥當勞「夏季優惠券」即日起至10月7日限時開跑，一共有5大系列共39種優惠，整張券最高省2807元，其中大薯、薯餅、6塊麥克雞塊及4塊麥克雞塊可享「加1元多1件」；焦糖冰奶茶、中杯可口可樂、中杯檸檬紅茶、經典美式咖啡、經典那堤則是買1送1。

「超值大餐」包括「麥香雞+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」、「麥香魚+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」、「吉事漢堡+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」，以及3款指定套餐只要159元。

還有「雙人共享209元起」共12種組合、「早餐套餐免費升級咖啡」共6種組合、「雙人早餐159元起」共6種組合，只要於門市櫃檯或得來速窗口出示優惠券或報代碼，也可透過自助點餐機的「夏季優惠券」專區點選優惠品項皆可享優惠。