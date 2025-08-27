快訊／蘋果iPhone 17發表會時間出爐！主題Awe dropping果粉狂喜

記者蘇晟彥／台北報導

一如外界預期，蘋果在27日凌晨正式公佈今年新品發表會時間，將在台灣時間 9 月 10 日凌晨一點開始舉辦，今天以「Awe dropping」為題，根據外界預測，今年在iPhone 17上面將會推出超薄的iPhone 17 Air版本，此外機型也將大幅更改設計，將採用鋁製編框，相機也將更改配置，詳細資訊將會在發表會上一一揭曉。

根據外媒預測，在今年發表會上蘋果將發表iPhone 17系列，其中包括全新超薄iPhone 17 Air 。它將與標準版 iPhone 17、 iPhone 17 Pro和 iPhone 17 Pro Max同時發布。iPhone 17 Air 將是蘋果迄今為止最薄、最輕的 iPhone，它將取代 Plus 版 iPhone。預計它將配備 6.6 吋顯示器、蘋果 C1 調製解調器和單鏡頭後置相機。

此外，蘋果也預計將發表 Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3 和Apple Watch SE 3，這是三年來 Apple Watch 首次同時更新所有型號，其他可能發表的新品包括設計升級的AirPods Pro 3、新款HomePod mini和升級版Apple TV 4K。

而今年以「Awe dropping」為題，外界也預測今年蘋果蓄勢待發，有望再創高峰。今年台灣時間將在9 月 10 日凌晨1點開始，詳細可至蘋果官方收看全程直播。