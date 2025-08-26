恐怖內輪差！拖板車轉彎撞倒機車女騎士驚魂　駕駛留下證件離去

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區幸福路與中和街口，今（26）日下午一名33歲陳姓拖板車駕駛在轉彎時疑似未注意，與一輛直行的19歲朱姓女機車騎士發生碰撞。車禍後，大車駕駛協助挪開機車後留下聯絡方式後便先行離開，而女騎士則被嚇得留在原地。警方獲報後已聯繫大車駕駛陳男到案說明，並對其違規行為開罰。

▼拖板車轉彎有內輪差，與女騎士碰撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今日下午2時許，一輛由陳姓男子駕駛拖板車，沿著幸福路準備右轉中和街。同時，朱姓女騎士則騎乘機車，沿幸福路直行，女騎士看到拖板車要轉彎，緊急剎車，但大車轉彎有內輪差，2車發生碰撞，機車被壓在車底。

車禍發生後，大車駕駛陳男下車將朱女的機車移開，並留下行照、駕照及聯絡方式後，便自行離開現場。朱女雖未受傷，但受到驚嚇，獨自留在現場。警方獲報到場處理，並對朱女進行酒測，酒測值為零。警方已通知陳姓駕駛到派出所說明案情。

警方初步調查，陳姓駕駛在右轉彎時並未先駛入外側車道，且在行駛管制路段時未申請臨時通行證，明顯違反交通法規。針對陳男的違規行為，警方將依道路交通管理處罰條例第48條第1項第4款及第60條第2項第2款，分別開罰。警方呼籲大型車駕駛，務必遵守交通規定，尤其在轉彎時應注意內輪差，禮讓直行車輛，確保用路人安全。

▼事故造成機車車頭毀損，幸好女騎士未受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）