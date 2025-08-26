侵權10億！刑事局偵破鳳凰電波最大山寨商　醫師恐涉詐欺

▲刑事局查扣山寨版探頭2767顆、智財偵查大隊副大隊長葉明鐘說明案情。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導



台北地檢署指揮刑事局保智大隊，會同財政部關務署基隆關及雙北警方共組專案小組，從今年7月至8月間展開6波查緝行動，成功瓦解國內規模最大的非法醫美集團「上溢國際有限公司」。該集團涉嫌自中國大陸走私山寨之名醫美機台「鳳凰電波」、「美國音波」等知名醫美機台，透過地下改機製造仿冒耗材，流入北市多家知名醫美診所牟利，檢警查扣相關贓證物，粗估侵權市值逾新臺幣10億元。

刑事局表示：「上溢公司」由黃姓四兄弟主導，自2022年起大量輸入未經核准的山寨醫美儀器，甚至連「鳳凰電波」、「美國音波」等高價醫美設備都被仿冒。警方調查發現，正版機台療程一次收費8至10萬元，該集團卻以盜版設備充斥市面，讓醫美端僅收取6萬元，對消費者具有高度吸引力。為降低成本，黃姓業者提供破解晶片與電路設計，將原本原廠鎖定次數限制的探頭改裝為可重複使用的「回充探頭」，雖有效降低成本，但原探頭輸出功率勢必下降，導療程效果降低，醫療風險大幅上升，嚴重危及民眾醫療安全。

專案小組查出，該集團除設置兩處地下改機工廠，還在台北、新北多家醫美診所銷售器材，部分診所醫師若明知設備來源非法，恐涉犯《刑法詐欺罪》；若不知情，則淪為遭該山寨集團公司欺騙的受害者。檢警強調，目前已查獲涉案診所20家，並扣得非法醫美儀器15台、山寨版醫美探頭2767顆，以及65箱改裝零組件。

刑事局保智大隊從今年7月起陸續傳喚、拘提12名嫌犯到案，包括負責改機的上溢公司負責人黃姓兄弟檔，以及負責推銷的「小蜜蜂業務」陳女、郭女。黃姓主嫌4兄弟到案後3人因涉案情節重大，經法院裁定羈押禁見。檢警依涉犯《醫師法》、《醫療器材管理法》、《刑法詐欺罪》、《著作權法》及《商標法》等多項罪名移送黃姓主嫌等12名涉案人，其中包括涉嫌幫忙攬客的行政院災防辦科長洪明全。

據了解，關務署早在2023年便攔查到上溢公司進口的山寨可疑醫材，但該集團持續變換手法規避檢查。刑事局強調，非法走私醫材與破解改裝行為潛藏嚴重醫療風險，將持續溯源查緝，並呼籲民眾慎選合格醫美診所，以保障自身健康安全。

