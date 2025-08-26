金融論壇登場！法務部籲築防護網　防堵跨境詐騙洗錢

▲台灣金融控股公司舉辦「2025金融論壇」，邀集法務部、財政部、金管會、公股行庫及企業代表約200人出席。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為持續強化金融誠信治理與公平待客精神，台灣金融控股公司今（26）日舉辦「2025金融論壇」，邀集法務部、財政部、金管會、公股行庫及企業代表約200人出席，共同聚焦「落實銀行公平待客、建構誠信金融文化」，並針對如何透過金融科技推動誠信經營、金融透明及防制風險進行跨部門交流。

論壇開幕由台灣金控董事長凌忠嫄、法務部主任秘書余麗貞、財政部政務次長阮清華、金管會副主委陳彥良致詞，並有法務部廉政署長馮成、台銀證券董事長李樹森、台銀人壽董事長張志宏、台灣金控總經理施瑪莉、土地銀行總經理張志堅等人到場，共同展現對金融誠信與科技治理的重視。

▲邀請行政院洗錢防制辦公室、士林地檢署檢察官、金管會銀行局與台灣金控法遵長等跨域專家。（圖／記者黃宥寧翻攝）



法務部主任秘書余麗貞指出，金融業因肩負民眾委託提供服務的特殊性，「誠信治理」更是立基核心。當前金融市場挑戰日益多元，包括科技金融風險、跨境詐騙及洗錢手法不停翻新，法務部除推動《公益揭弊者保護法》，提供揭弊者安心吹哨環境外，也將協助事業機構透過完整法制程序，有效排除風險與弊端。

財政部政務次長阮清華則表示，各大公股行庫承載民眾信任，財政部作為國營事業及公股股權管理主管機關，將持續透過法律制定與監管機制，引導事業落實誠信治理，同時推動金融科技創新，打造更具韌性與競爭力的金融環境。

本次論壇分為「金融誠信監理」與「金融科技創新」兩大主題，除分享學術新理念及業界實務經驗，並安排跨域研討。由工商時報總經理王儒哲主持，邀請行政院洗錢防制辦公室諮議劉芯羽、士林地檢署主任檢察官羅韋淵、金管會銀行局副局長王允中，以及台灣金控法遵長林宜保，共同探討國際金融透明措施，並交流我國金融業如何接軌國際、強化金融誠信服務。

廉政署表示，未來將持續落實《聯合國反貪腐公約》，推動公私部門協力合作，倡議企業誠信與法令遵循，促進國家與企業永續發展，凝聚反貪共識，深化廉能誠信價值，達成「廉能政府、透明台灣、接軌國際」的願景。