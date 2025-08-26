　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金融論壇登場！法務部籲築防護網　防堵跨境詐騙洗錢

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台灣金融控股公司舉辦「2025金融論壇」，邀集法務部、財政部、金管會、公股行庫及企業代表約200人出席。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為持續強化金融誠信治理與公平待客精神，台灣金融控股公司今（26）日舉辦「2025金融論壇」，邀集法務部、財政部、金管會、公股行庫及企業代表約200人出席，共同聚焦「落實銀行公平待客、建構誠信金融文化」，並針對如何透過金融科技推動誠信經營、金融透明及防制風險進行跨部門交流。

論壇開幕由台灣金控董事長凌忠嫄、法務部主任秘書余麗貞、財政部政務次長阮清華、金管會副主委陳彥良致詞，並有法務部廉政署長馮成、台銀證券董事長李樹森、台銀人壽董事長張志宏、台灣金控總經理施瑪莉、土地銀行總經理張志堅等人到場，共同展現對金融誠信與科技治理的重視。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲邀請行政院洗錢防制辦公室、士林地檢署檢察官、金管會銀行局與台灣金控法遵長等跨域專家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部主任秘書余麗貞指出，金融業因肩負民眾委託提供服務的特殊性，「誠信治理」更是立基核心。當前金融市場挑戰日益多元，包括科技金融風險、跨境詐騙及洗錢手法不停翻新，法務部除推動《公益揭弊者保護法》，提供揭弊者安心吹哨環境外，也將協助事業機構透過完整法制程序，有效排除風險與弊端。

財政部政務次長阮清華則表示，各大公股行庫承載民眾信任，財政部作為國營事業及公股股權管理主管機關，將持續透過法律制定與監管機制，引導事業落實誠信治理，同時推動金融科技創新，打造更具韌性與競爭力的金融環境。

本次論壇分為「金融誠信監理」與「金融科技創新」兩大主題，除分享學術新理念及業界實務經驗，並安排跨域研討。由工商時報總經理王儒哲主持，邀請行政院洗錢防制辦公室諮議劉芯羽、士林地檢署主任檢察官羅韋淵、金管會銀行局副局長王允中，以及台灣金控法遵長林宜保，共同探討國際金融透明措施，並交流我國金融業如何接軌國際、強化金融誠信服務。

廉政署表示，未來將持續落實《聯合國反貪腐公約》，推動公私部門協力合作，倡議企業誠信與法令遵循，促進國家與企業永續發展，凝聚反貪共識，深化廉能誠信價值，達成「廉能政府、透明台灣、接軌國際」的願景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女偶像穿內衣逛老街！「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了
不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告
公開王鶴棣吵架女友音檔！爆料網友被平台禁言…陸網預言最慘下場
快訊／「芝蔴街美語」母公司財報出包　最快明年1／2終止上櫃
A7接待中心成火海　在地曝：部分空間改賣家電
小貓誤入老虎園　被叼走咬死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25歲詐團主嫌帶娘子軍！媽媽級車手團破功　檢求重刑8年

知名溫體牛肉湯狂遭竊！賊只偷料理米酒　老闆崩潰喊：麥擱來

快訊／阿北登屋我尾山墜3公尺溪谷頭部撕裂傷　搜救員揹下山

2煞持衝鋒槍闖養生館！店家未接電話被嚇到半死　離譜原因曝光

燒雜草竟連古蹟也燒了！清朝秀才故居慘況曝　85歲翁闖禍遭判刑

金融論壇登場！法務部籲築防護網　防堵跨境詐騙洗錢

台中女駕駛迴轉VS.女騎士左轉　機車罕見「倒頭栽」

快訊／台中清水驚現天坑！貨車後輪卡洞裡　警衝到場交管

侵權10億！刑事局偵破鳳凰電波最大山寨商　醫師恐涉詐欺

快訊／A7重劃區樣品屋「燒成一片火海」！　現場畫面曝光

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

25歲詐團主嫌帶娘子軍！媽媽級車手團破功　檢求重刑8年

知名溫體牛肉湯狂遭竊！賊只偷料理米酒　老闆崩潰喊：麥擱來

快訊／阿北登屋我尾山墜3公尺溪谷頭部撕裂傷　搜救員揹下山

2煞持衝鋒槍闖養生館！店家未接電話被嚇到半死　離譜原因曝光

燒雜草竟連古蹟也燒了！清朝秀才故居慘況曝　85歲翁闖禍遭判刑

金融論壇登場！法務部籲築防護網　防堵跨境詐騙洗錢

台中女駕駛迴轉VS.女騎士左轉　機車罕見「倒頭栽」

快訊／台中清水驚現天坑！貨車後輪卡洞裡　警衝到場交管

侵權10億！刑事局偵破鳳凰電波最大山寨商　醫師恐涉詐欺

快訊／A7重劃區樣品屋「燒成一片火海」！　現場畫面曝光

2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！　原因曝光...公司道歉

2025鬼月普渡禁忌！　命理師曝15大NG祭品清單「拜錯衰整年」

商品價格調漲，照樣吸引人潮！想要投資必先懂「金牛事業」概念

台東警分局實施防搶演練　強化金融機構安全應變能力

25歲詐團主嫌帶娘子軍！媽媽級車手團破功　檢求重刑8年

英超／16歲小將恩古莫哈100分鐘超狂絕殺！　利物浦3比2驚險擊退紐卡索

台南市7月阻詐190件攔回9千萬元　黃偉哲表揚金融超商人員

台鋼「狀元」韋宏亮28日二軍開箱　橫田久則：預計投一局

日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死　詭異設計釀禍

三商壽爆被逼婚　金管會首發聲駁斥

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

社會熱門新聞

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

「警界媽寶」不爽變新聞主角　告主管求償敗訴確定

高雄14hrs連4人喪命　在地人超毛：鬼門才開

台中男拍陌生人不願刪照　遭圍毆「手機丟山谷」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面