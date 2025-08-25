　
極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

▲▼ 香爐,拜拜,祈福,燒香。（圖／記者劉維榛攝）

▲七夕當天是「極陰日」，有8項禁忌要小心。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾羿翔／綜合報導

現正值農曆鬼月，而七夕則落在8月29日（星期五），民俗專家小孟老師特別指出，鬼月7月7日為「極陰月極陰日」，提醒大家尤其要注意以下8項禁忌，以免影響感情、家庭運勢與孩子平安。

1.避免吃牛肉：
七夕與牛郎織女的傳說相關，因牛郎職業為牧牛，傳說中認為當天食用牛肉易衝撞其職志象徵，情侶間恐出現爭執。若誤食，可透過行善積德化解。

2.避免穿著破洞衣物
織女象徵織布與修補，破損衣物被視為感情破裂的預兆，命理觀點認為可能對戀情造成負面影響。

3.勿搬動兒童床鋪
傳說床母在七夕巡視孩童，若搬動床鋪恐驚動神靈，導致孩童庇佑力減弱，影響安眠與健康。

4.不宜責罵小孩
同樣基於床母信仰，七夕應避免對孩童使用嚴厲言語或體罰，否則可能招致床母不悅。

5.祭拜床母以傍晚為宜
若當天欲祭拜床母，建議在16:00至18:30進行，此時床母氣息最為穩定，有助孩童平安入眠。

6.供品禁忌：魚、酒、青菜、筷子、瓜子
命理觀點指出，床母不宜拜魚（象徵挑刺）、酒（恐致神醉無力照顧孩子）、青菜（象徵清淡無誠）、筷子（傳說可能打小孩）與瓜子（象徵多嘴嘮叨）。

7.床上不宜放置娃娃
傳統認為娃娃象徵假小孩，恐讓床母混淆，不利真實孩童獲得保護。

8.七夕不宜提出分手
鬼月七月七日被稱為「極陰日」，情侶應避免選擇當天分手，小孟老師示警「在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。」

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

