傳房市降溫預售屋爆「解約潮」　內政部：僅占全部買賣交易的1.1％

▲內政部。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

近來市場傳聞因房市降溫，連帶導致預售屋出現「解約潮」，對此，內政部昨（21日）表示，根據去年9月以來的統計資料顯示，解約案件約占全部買賣交易40萬件的1.1％，比例相對有限，且解約原因並非全因「選擇性信用管制」所致。

內政部表示，根據統計資料，從2021年7月全面實施預售屋實價登錄起，截至今年6月，簽約的預售屋買賣案件中，解約案件共計4418件，其中，自去年9月實施選擇性信用管制至今年6月每月平均為240件。

內政部指出，較去年9月以前，每月平均增加144件，但就整體交易情形觀察，解約案件約占全部買賣交易40萬件的1.1%，比例相對有限，並無報導解約潮襲捲全台情形。

內政部分析，若就申報解約資料分析，其解約原因包括買受人因換戶、增購車位需要，而先辦理解除舊契約後，再重訂新契約，也有因個人資金不足、工作地變更等，並非全因選擇性信用管制所致。

內政部進一步說明，經統計全部解約案買受人合計4129人，其中1585人購買2戶以上預售屋，占解約人數的38%，而購買1戶預售屋的買受人中，也有1160人名下已有其他房屋，占解約人數的28%。

至於，媒體報導民眾向銀行申辦房貸相關爭議案件的部分，內政部表示，金管會已說明，將持續督促各銀行貸款額度應優先提供民眾「首購」、「自住」及「已承諾」之房屋貸款，不宜逕予拒貸，並已請銀行公會及銀行設置單一申訴窗口，妥適處理申訴。內政部則提醒，民眾如遇有預售屋履約交屋相關契約爭議，也可向縣市政府消保或地政機關依消保法提出申訴處理。

此外，就不動產仲介業開業情形的部分，內政部說明，2021年至2024年間因房市交易熱絡，經紀業者大幅開業展店，每年平均淨增515家，2025年上半年房市買賣交易降溫，全國新開業者計371家，歇業305家，淨增66家，總數達9293家，僅增幅放緩，並無「倒閉潮」。

最後，內政部表示，不動產經紀業對市場景氣反應敏銳，將持續關注業者開業及退場動態，並提醒及協助業者提升服務品質，強化經營策略及企業韌性，降低交易糾紛風險，維護消費者權益。